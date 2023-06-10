布林肯下周訪中國 可能會晤習近平

行程一再生波的國務卿布林肯，終於敲定下周訪問北京，先會晤中國外交部長秦剛，也可望見到國家主席習近平。（美聯社）

中國偵察氣球 事件四個月後，國務卿布林肯 (Antony Blinken)計畫下周訪問中國，18日將在北京 會見中國高級官員，其中包括與外交部長秦剛會談，也可能會晤中國國家主席習近平。

布林肯訪中，是習近平和拜登總統去年11月印尼峇里島舉行G20峰會期間達成的協議；布林肯原訂2月成行，但因中國偵察氣球飛越美國上空激怒拜登政府，臨時喊卡；當時布林肯仍表示，他將「在條件允許時」訪問北京。布林肯此行，將是美中複雜關係的重要一步。

美聯社報導，美國國務院和中國外交部均未確認布林肯下周訪中消息，透露此訊息的美方官員也不願透露姓名。

報導指出，中國偵察氣球飛越美國領空遭美方擊落事件後，中國在南海擴張動作不斷、在台灣周圍舉行軍事演習加大恫嚇壓力、以及支持俄羅斯對烏克蘭戰爭等，美中緊張局勢升級，雙方仍有接觸，但往來稀少。中國上周也拒絕了由美方提出，在國防部長出席新加坡香格里拉對話期間舉行美中防長雙邊會談的邀請。

不過，布林肯延後2月北京行後不久，曾在德國慕尼黑安全會議期間與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅短暫會晤。5月初，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)另在維也納與王毅會面。5月，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)密訪中國，試圖緩和雙邊關係。美中商務部長25日在華府會晤。

本月5日，美國亞太事務助卿康達(Daniel Kritenbrink)及國安會中國事務高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)、駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)等人，先行在北京與中國外交部副部長馬朝旭、外交部美大司司長楊濤舉行會談；雙方各自發布公告，同聲表示「雙方討論坦誠、有建設性，正加緊努力維持開放的溝通專線」，為布林肯訪中行，舖平道路。