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拿字卡還口誤…把英國首相蘇納克說成「總統」 拜登急改口糾正

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登在英國首相蘇納克，攝於8日。（美聯社）
美國總統拜登在英國首相蘇納克，攝於8日。（美聯社）

總統拜登在英國首相蘇納克剛當上保守黨黨魁時，曾誤把他的名字念成「拉希．蘇努克」（Rashee Sanook），當兩人8日在白宮會面時，拜登又授予蘇納克一個英國實際上不存在的全新職稱。

POLITICO Europe報導，拜登當天歡迎蘇納克首度到訪白宮時，雖然手上拿著疑似是提示小卡的東西，卻仍把對方的尊稱搞混，將蘇納克誤稱為「總統先生」。

從媒體公開的畫面可見，蘇納克禮貌地微笑，拜登則馬上糾正自己的發言，「我剛剛把你降級了，首相先生，你回來真好」。

報導指出，英國政府的領導人在歷史上是「首位」（prime），即國王的大臣中排名第一與最重要的一員，也稱為「在同等地位者中居首」（the first among equals）。考慮到首相不被認為是總統下級，英國的憲政專家可能會對拜登緊急改口的內容感到跟口誤本身一樣的不滿。

儘管拜登把職稱講錯了，但從媒體放上網路的影像可見到他跟蘇納克的神情都顯得相當輕鬆。

拜登 白宮

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