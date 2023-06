拿字卡還口誤…把英國首相蘇納克說成「總統」 拜登急改口糾正

總統拜登 在英國首相蘇納克剛當上保守黨黨魁時,曾誤把他的名字念成「拉希.蘇努克」(Rashee Sanook),當兩人8日在白宮 會面時,拜登又授予蘇納克一個英國實際上不存在的全新職稱。

POLITICO Europe報導,拜登當天歡迎蘇納克首度到訪白宮時,雖然手上拿著疑似是提示小卡的東西,卻仍把對方的尊稱搞混,將蘇納克誤稱為「總統先生」。

"Well Mr President...I just demoted you, Mr Prime Minister."



President Biden momentarily forgets Rishi Sunak's job title. pic.twitter.com/BaKMMxeoiX