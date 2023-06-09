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最高院意外裁決：阿拉巴馬州選區重畫傷害非裔選民

記者顏伶如／綜合報導
控告阿拉巴馬州選區重畫違法的原告米利根(中)表示，最高法院的裁決是民主的勝利。（美聯社）
控告阿拉巴馬州選區重畫違法的原告米利根(中)表示，最高法院的裁決是民主的勝利。（美聯社）

共和黨主導下的阿拉巴馬州國會選區重畫遭控刻意打壓非洲裔選民，違反「投票權利法」，層層上訴到聯邦最高法院；高院8日令外界意外地以五票對四票同意下級法院裁決，認定阿州選區重畫對非洲裔選民造成傷害；高院判決出爐後，阿州必須為2024年國會選舉重新畫分選區。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)、保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)表決時與自由派大法官站在同一陣線，認同下級法院主張選區重畫違反「投票權利法」的裁決。

根據統計，阿拉巴馬州人口當中，約27%是非洲裔，平均每四人中就有一人，但共和黨推動的國會選區重畫結果，七個選區卻只有一個席次的選民絕大多數為非洲裔。

共和黨在眾院只擁有些微多數，阿州選舉重畫訴訟結果牽動接下來眾院權力版圖消長，因此備受矚目。

美聯社報導分析，這起判例將讓阿拉巴馬州、路易斯安納州國會選區得以重畫，傾向投票給民主黨的非洲裔選民，極有機會在兩個以上選區將民主黨候選人送進國會。

報導指出，最高法院的判決結果令人感到意外，阿州選區重畫地圖雖然遭到質疑，在2022年期中選舉時仍獲得最高法院允許使用；2022年10月口頭辯論期間，大法官對於阿州選區重畫存有種族歧視因此違反1965年「投票權利法」(Voting Rights Act)的論述，採納意願似乎不高。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在不同意見書裡寫道，裁決結果等於強迫阿州必須重畫使用已久的國會選區，以便讓非洲裔選民能控制某些席次，與非洲裔人口占全州人口比例相符。

他指出，「投票權利法」第二章(Section 2)並沒有如此規定，「如果有的話，憲法也不會准許」。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)讚賞最高法院裁決；他說：「今天的判決駁回了進一步侵犯基本投票權保障的手段，讓美國精神得以保存，那就是所有合法選民都一定要能行使憲法賦予的投票權，不會因為他們的族裔而受到歧視。」

這起訴訟的原告、非洲裔選民米利根(Evan Milligan)說，裁決是民主的勝利，也是少數族裔的勝利。

阿拉巴馬州的非裔人口占27%，但七席國會議員的選區，僅有一區的非裔選民占絕大多數...
阿拉巴馬州的非裔人口占27%，但七席國會議員的選區，僅有一區的非裔選民占絕大多數。（路透）

投票 阿拉巴馬州 大法官

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