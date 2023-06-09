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狗玩具戲仿威士忌酒瓶 最高院判酒商可打官司索賠

記者胡玉立／綜合報導
狗玩具公司的Bad Spaniels系列產品（右），戲仿傑克丹尼(Jack Daniel's)威士忌（左），被傑克丹尼一路告到高最法院，大法官8日裁決傑克丹尼擁有繼續提告的權利。（美聯社）
狗玩具公司的Bad Spaniels系列產品（右），戲仿傑克丹尼(Jack Daniel's)威士忌（左），被傑克丹尼一路告到高最法院，大法官8日裁決傑克丹尼擁有繼續提告的權利。（美聯社）

狗玩具Bad Spaniels系列的產品設計，戲仿傑克丹尼(Jack Daniel's)威士忌酒瓶外觀引發商標權訴訟，聯邦最高法院8日裁定，傑克丹尼威士忌製造商可以對狗玩具製造商VIP Products提出商標索賠訴訟；但高院並沒有裁定玩具製造商是否違反了商標法，而是將案件退回再審。

傑克丹尼先前曾對VIP Products提出告訴，但被位在舊金山的美國第九巡迴上訴法院援引聯邦上訴法院1989年的案例駁回，並指Bad Spaniels戲仿玩具，是以戲謔性方式模仿傑克丹尼產品外觀，應受憲法第一修正案保護。

但在最高法院大法官一致同意的意見書中，大法官凱根(Elena Kagan)寫道，「原告並不覺得這笑話好笑。」傑克丹尼主張，Bad Spaniels狗玩具違反聯邦商標法「蘭哈姆法」(Lanham Act)的很多面向，讓消費者對它的來源感到困惑，甚至會讓人聯想到狗屎而削弱其品牌價值。

美聯社報導，凱根在宣讀裁決時「心情愉悅」，甚至一度拿起了這個狗玩具。

凱根指出，有關Bad Spaniels案，第九巡迴法院找錯了方向。當使用商標來代表一項產品，不只是模仿或其他形式的表達而已，1989年的判例並沒有為此案提供豁免權。

凱根解釋1989年的羅傑斯(Rogers)案：聯邦上訴法院在1989年確立了一項原則範圍，當時法院駁回美國女演員琴吉·羅傑斯(Ginger Rogers)對義大利導演費里尼(Federico Fellini)電影「琴吉和佛雷」(Ginger and Fred)提起的商標訴訟。該裁決認為，電影製片擁有第一修正案權利參考拍片，消費者被混淆的風險很小。

最高法院5月甫針對另一樁知識產權案強調應保護版權。該案有關已故普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol) 曾根據攝影師戈德史密斯(Lynn Goldsmith)拍攝的歌手「王子」(Prince)照片，製作出絲網印刷作品；戈德史密斯為此提出違反版權法控訴。此案在纏訟多年後，最高法院判定戈德史密斯勝訴。

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