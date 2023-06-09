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丕優民調：半數美國人不同意平權措施

編譯陳韻涵／綜合8日電
最高法院預計要在7月4日之前對大學的平權措施作出裁決。圖為倡議反對平權措施的布盧姆。（路透）
最高法院預計要在7月4日之前對大學的平權措施作出裁決。圖為倡議反對平權措施的布盧姆。（路透）

丕優研究中心(Pew Research Center)8日公布的民調顯示，半數美國人不認同大專院校考量學生種族與族裔的「平權措施」(affirmative action)招生政策。

丕優這項調查在最高法院預料近期對高等教育考量種族作為招生依據做出裁決前公布，涉及案件有兩宗，分別是「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)訴哈佛大學案，以及SFFA訴北卡羅來納大學案。

最高法院的判決可能扭轉過去40年來的大專院校招生政策，平權措施旨在保障之前遭歧視的弱勢族群，尤其針對在歷史上拒絕招收少數族群學生的學校。

但丕優調查發現，支持平權措施是擴大種族裂痕，且已成為一種政治表述，57%白人與52%亞裔成人反對平權措施。

47%受訪非裔成人認同平權措施，29%反對，24%非裔回答不確定；39%的西語裔成人支持，39%反對。

若以黨派區分，共和黨與親共和黨的獨立選民中，約75%的成人反對平權措施，其中48%的人「強烈反對」。

民主黨方面，54%的民主黨與親民主黨的獨立選民認同平權措施。

在學生感受度方面，27%認為平權措施讓就學經驗更好，26%的人則表示更糟。

提起訴訟的「學生公平入學」認為，平權措施這類政策歧視白人學生，「且利用 種族在招生程序中達到學生族群多元化，徹底錯誤」。

全國有色人種協進會(NAACP)等平權措施支持者，關切推翻此措施將不成比例的影響非裔及其他少數族群學生的高等教育權益。NAACP指「學生公平入學」試圖對1954年最高法院重大判例「布朗訴堪薩斯州托皮卡教育局案」(Brown v. the Board of Education of Topeka, Kan.)灌輸「修正主義者的解釋」(revisionist interpretation)。

招生 教育局 民主黨

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