「不會退讓」拜登否決國會禁學貸減免案 但恐難闖過最高院

參眾兩院都通過禁止拜登政府執行的減免學貸案，拜登總統8日動用否決權否決了國會決議。該案將待最高法院裁決，推翻該政策的機會很大。（美聯社）

拜登 總統7日行使否決權，有效攔下了共和黨 主導的廢除「學生貸款 債務減免計畫」立法決議；他在影片中表示，「為了幫助數千萬工人和中產階級家庭，我不會退讓。這就是為什麼我要否決這項法案。」但拜登的學債減免計畫仍得面對最高法院這一關。

上周共和黨立法者在少數溫和派民主黨人支持下，通過廢除學債減免計畫決議案。學債減免計畫將取消數千萬國人最高2萬元學貸；共和黨人指責該計畫對納稅人來說成本太高，對沒上過大學的國人也不公平。決議案遭拜登否決後，因共和黨難以在參眾兩院得到三分之二多數支持，無法再推翻拜登的否決。這是拜登任內第五次行使否決權。

華爾街日報報導，知情人士透露，為防範最高法院駁回此案，進步派人士敦促拜登想出取消學生債務的替代方案，拜登政府官員正研擬因應最高法院否決拜登學債減免計畫的可能性。

最高法院保守派多數大法官在2月口頭辯論中，似乎對聯邦法律允許教育部長從政府帳本中抹去約4300億元學生貸款，持懷疑態度。預計大法官將在未來幾周內對此案作出裁決。

「我們對我們的法律權威仍然充滿信心。沒有任何一位總統比拜登總統更努力爭取學生債務減免，」白宮發言人哈桑(Abdullah Hasan)在聲明中說。

知情人士說，若最高法院阻止該計畫，拜登政府不太可能提出新的大規模取消學債計畫作為回應，因為任何新計畫都要花好幾個月才能形成，現在也不清楚拜登是否有興趣再次嘗試全面免除債務，畢竟那可能會面臨另一場曠日廢時的法律戰。

與此同時，政府官員也在討論更具針對性的政策選擇，並設法協助那些很快就要被要求恢復償還學債的借款人。拜登上周簽署成為法律的兩黨債務上限協議，要求學生貸款在8月30日之前恢復償還。重新開始償還後，政府計畫提供三個月的過渡期。