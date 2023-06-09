追討機密檔案 川普、檔案館交手多回

FBI在前總統川普的海湖莊園搜出的文件。(美聯社)

2021年1月，前總統川普 任期進入尾聲，原本放在白宮 官邸的一批檔案，打包裝箱之後跟著衣服、禮品、照片等物品，由聯邦總務署(General Services Administration，GSA)負責寄送到川普位於佛羅里達州的私人俱樂部海湖莊園住處；同年5月，國家檔案館和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)通知川普律師團，川普從白宮帶走的箱子裡可能夾帶政府檔案；川普陣營與國家檔案館之間針對機密檔案追討的一來一往交手，從此展開。

2021年12月，川普律師團對國家檔案館表示，數箱文件已經備妥可以取回，國家檔案館總共取得15箱文件，但發現其中14箱含有機密註記的檔案，因此通報司法部 ，也因此啟動川普是否不當處理機密檔案的調查。

就在同一時間，川普在多個不同場合指示一名助理，要跟檔案館官員說所有文件均已送回，但後來證明川普所言不實。後來的幾個月裡，司法部設法釐清已經取回被帶到海湖莊園的所有檔案。2022年5月，司法部向川普律師團發出傳票，要求交出川普依然持有的任何檔案。

2022年6月，司法部與聯邦調查局(FBI)調查人員前往海湖莊園，川普律師團交出在儲藏室找到的大約30件檔案，其中17件有著「最高機密」(Top Secret)標籤。

川普律師團為了向司法部保證已經交出所有檔案，2022年6月3日簽下證詞聲明書(attestation)寫道，仔細尋找過後沒有再發現任何檔案。司法部則發函給川普律師團，要求封鎖原本放置檔案的儲藏室，保留儲藏室裡的物品。司法部後來透過監視器錄影帶等證據，研判儲藏室還有更多檔案。

2022年8月8日，聯邦調查局幹員持搜索令抵達海湖莊園，結果又在儲藏室及川普辦公室找出共計100多件機密檔案。多名川普助理及律師後來陸續遭到聯邦調查局及司法部檢察官約談。