7月移民排期 非中國出生第3優先大幅倒退
國務院8日公布2023年7月移民排期，親屬移民部分推進，第三和第四優先均前進14天，其他原地踏步；職業移民中國出生各項原地踏步；職業移民非中國出生第三優先(一般類)倒退120天，多項原地踏步，第一優先和第五優先非區域中心和區域中心都有名額，無需排期。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)沒有變化；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；
第三優先(公民已婚子女)前進14天；
第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進14天。
職業移民類：
中國出生第一優先原地踏步，非中國出生無需排期，有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生也無變化；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生倒退120天；
中國出生第三優先(非技術勞工)無變化，非中國出生原地踏步；
中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；
中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。
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