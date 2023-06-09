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卸任帶走密件 川普遭起訴7罪 美前總統首例

記者顏伶如／綜合報導
川普在總統任內的檔案照，顯示在白宮接見訪客時，桌上還放著插著鑰匙的文件鎖袋。（美聯社）
川普在總統任內的檔案照，顯示在白宮接見訪客時，桌上還放著插著鑰匙的文件鎖袋。（美聯社）

前總統川普8日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布，已因涉嫌不當處理機密檔案遭起訴；美聯社報導，司法部並未立即證實川普的說詞，但兩名知情人士則說，辯護律師團已經接到通知，川普總共遭到七項罪名起訴。

紐約時報則報導，多名消息人士8日表示，起訴書已送達邁阿密美國聯邦地區法院，這是美國歷史上第一次出現前任總統遭到聯邦司法起訴。川普總統任期只有一任，但如今在共和黨2024年總統初選的競爭者當中支持度一路領先。

觸犯間諜法、密謀妨礙司法等罪名

聯邦調查局去年八月大動作在川普宅邸搜出的白宮機密文件。（美聯社）
聯邦調查局去年八月大動作在川普宅邸搜出的白宮機密文件。（美聯社）

紐約時報報導，川普遭到起訴的七項罪名包括蓄意保留國防機密資料而觸犯間諜法(Espionage Act)、密謀妨礙司法等。

知情人士說，川普在「真實社群」宣布消息的不久之前，聯邦檢察官與川普律師團連絡，說明起訴內容。

川普在「真實社群」發文寫道：「對美國來說，這真的是黑暗的一天。」他指出：「我們國家正在嚴重且迅速衰退中，但只要我們團結起來，就能讓美國再度偉大！」

川普宣布被起訴20分鐘後便開始募款

川普在社群網站宣布已遭起訴的20分鐘後，便開始為參加2024年總統大選展開募款；川普表示，下周二將在邁阿密出庭。

準備再戰2024總統大選的川普多項官司罩頂，包括涉嫌在2016年大選前付「封口費」給緋聞對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)以免婚外情曝光，在紐約遭到34項重罪起訴；川普還面臨其他聯邦調查及亞特蘭大檢察官調查，最後可能也遭起訴。

川普卸任帶走數百密件 特檢史密斯偵辦

負責調查川普機密文件案的特別檢察官史密斯。（美聯社）
負責調查川普機密文件案的特別檢察官史密斯。（美聯社）

「密件門」特別檢察官史密斯(Jack Smith)率領的調查團隊，過去幾個月來設法釐清川普卸任後從白宮帶走數百份有著機密註記的檔案到佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所是否觸法，以及川普是否妨礙政府追討檔案。

聯邦檢察官先前表示，川普卸任後把大約300件機密檔案帶到海湖莊園，其中約100件2022年8月被聯邦調查局(FBI)探員在搜索行動中查扣。

川普及辯護律師團都曾表示，特別檢察官率領的調查行動，政治與司法層面的殺傷力都超過紐約案件。辯護律師團接到通知指出川普已經是調查目標後，川普競選團隊幕僚便開始預做最壞打算，研判問題並非川普會不會遭到起訴，而是何時會被起訴。

川普始終堅稱離開白宮後有權保存機密檔案，並稱已經為檔案解密，但未提供證據。

川普 社群網站 檢察官

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