PM2.5危害敏感族群 專家：待室內緊閉門窗 外出戴N95口罩

加拿大野火讓美國東北部籠罩在煙霧霾害之中，空氣中充斥著對心肺有害的PM2.5細懸浮微粒。圖為7日登上帝國大廈觀景台，看到的景象是灰濛濛一片。（美聯社）

加拿大野火讓美國東北部籠罩在煙霧霾害之中，空氣中充斥著對心肺有害的PM2.5細懸浮微粒，危及幼童、老人、有氣喘及心肺疾病患的健康；專家建議民眾待在室內、緊閉門窗、避免外出、別用蠟燭或壁爐，若要外出最好戴N95口罩 。

林火霧霾可能讓許多人出現症狀，如刺痛、眼睛痛、喉嚨癢、流鼻涕和咳嗽；對無宿疾者而言，這只是暫時刺激。約翰霍普金斯大學(JHU)醫學 院肺臟科醫師加利亞薩托斯(Panagis Galiatsatos)說：「有點痛苦，但很快就沒事。」

但對於有宿疾的病患來說，短暫暴露就可能引發炎症或讓健康狀況惡化；空氣品質警報呼籲脆弱的「敏感族群」待在室內，涵蓋肺部仍在發育的幼童、老人，以及患有肺疾如氣喘和慢性阻塞性肺病者。

加利亞薩托斯說：「對脆弱群體而言，短暫的接觸就足以誘發潛在肺病或全身出狀況。」

當前壟罩東北部多數區域的PM2.5品質對任何人的健康都不佳，這種煙霧在顯微鏡下是由形狀各異的複雜混合物組成，屬於嚴重汙染源。

空汙是許多人延後整理庭園庶務和戶外活動的好理由，7日雖然是「全國跑步日」(National Running Day)，但主辦的紐約市 馬拉松賽事的單位今年呼籲「改天再到紐約市跑步」。

若要外出，須考慮配戴N95口罩，減少吸入煙塵。待在室內要記得關好門窗和壁爐，並開啟空調過濾部分懸浮微粒。

美國肺臟協會(ALA)全國董事會成員、康乃狄克州肺臟科醫師希爾(David Hill)表示，「家裡若有暖通空調(HVAC)過濾系統，必須確保產品新穎且品質高。部分人，尤其是有心肺疾病者，應考慮投資家用空氣清淨機。」

利亞薩托斯提醒，「別讓眼睛成為空氣品質監測器」，出門前先上網AirNow.gov查看當地空氣狀況。

多倫多聯合醫療(Unity Health Toronto)家醫科醫師薩曼莎‧格林(Samantha Green)表示，若空氣品質很差(指數高於100)，盡量待在室內；若空氣品質中等(指數介於51到100)但有宿疾的患者，須採防護措施並減少外出。

塔夫茨大學醫學院助理教授勞拉‧柯林(Laura Corlin)建議別在戶外運動或劇烈活動；加利亞薩托斯提醒，從戶外回家時，記得換衣服。

此外，要盡量保持室內環境安全，使用裝載HEPA過濾器的空氣清淨機。柯林建議別點蠟燭或用壁爐，不要炒肉或烤肉，以免影響室內空氣品質。