我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

煙霾把天空染成橘紅 居民苦中作樂：像這部末日電影場景

編譯徐薏茹／綜合8日電
被黃橙色霧霾覆蓋的紐約，被不少網友形容像極了科幻電影「銀翼殺手」的場景。（華納電影公司 ）
被黃橙色霧霾覆蓋的紐約，被不少網友形容像極了科幻電影「銀翼殺手」的場景。（華納電影公司 ）

加拿大野火帶來的煙霧霾害持續影響美國東北地區，厚重煙霾壟罩天空的景象成為網友熱議的話題，近日社群媒體產出許多相關迷因(memes)，更有許多人迅速聯想到末日後科幻電影「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)中的橘紅色天空，此時此刻的紐約市，彷彿這部反烏托邦電影的情節真實上演。

網友rge在推特發布紐約市埋沒在一片橘紅色霧霾中的照片，以及與這一畫面神似的「銀翼殺手2049」劇照，貼文稱：「我們怎麼能夠看起來比銀翼殺手2049的汙染還要嚴重？」

另一名網友同樣貼出「銀翼殺手2049」劇照，貼文寫到：「外面現在正在上演銀翼殺手2049」。

在DC漫畫宇宙超級英雄「蝙蝠俠」系列中，蝙蝠俠居住的高譚市(Gotham City)以紐約市為靈感，網友也以此為哏，表示紐約市已經成為真正的高譚市。

專家警告在霧霾中待24小時等同於抽22根菸，有網友打趣說現在在紐約市抽菸有助於提升空氣品質。

巨獸「哥吉拉」(Godzilla)也來參一腳，網友把這隻怪獸之王「鑲」進霧濛濛的橘紅天際線，稱「末日」(apocalypse)已經開始。

對比試圖苦中作樂的紐約市民，對野火似乎習以為常的加州居民也抓住機會嘲笑東北部居民的反應，一名網友貼出老鳥看著菜鳥露出微笑的表情，彷彿加州人看紐約客對橘黃色天空大驚小怪的樣子。

6日晚間10時左右，紐約超越印度德里，短暫成為全球空氣汙染最嚴重的城市；截至7日，煙霧蔓延路徑中的城市仍籠罩在煙霾中。

紐約市 加州 電影

上一則

潘斯角逐共和黨總統提名 批川普不應當總統

下一則

PM2.5危害敏感族群 專家：待室內緊閉門窗 外出戴N95口罩

延伸閱讀

維權組織庇護客報告：醫療、法律需求未獲滿足

維權組織庇護客報告：醫療、法律需求未獲滿足
安保健康保險6/28家庭身心健康日

安保健康保險6/28家庭身心健康日
「橘色霧霾」籠罩… 洋基球場像火星 陷入「銀翼殺手」場景

「橘色霧霾」籠罩… 洋基球場像火星 陷入「銀翼殺手」場景
紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器