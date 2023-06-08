煙霾把天空染成橘紅 居民苦中作樂：像這部末日電影場景

被黃橙色霧霾覆蓋的紐約，被不少網友形容像極了科幻電影「銀翼殺手」的場景。（華納電影公司 ）

加拿大野火帶來的煙霧霾害持續影響美國東北地區，厚重煙霾壟罩天空的景象成為網友熱議的話題，近日社群媒體產出許多相關迷因(memes)，更有許多人迅速聯想到末日後科幻電影 「銀翼殺手2049」(Blade Runner 2049)中的橘紅色天空，此時此刻的紐約市 ，彷彿這部反烏托邦電影的情節真實上演。

網友rge在推特發布紐約市埋沒在一片橘紅色霧霾中的照片，以及與這一畫面神似的「銀翼殺手2049」劇照，貼文稱：「我們怎麼能夠看起來比銀翼殺手2049的汙染還要嚴重？」

另一名網友同樣貼出「銀翼殺手2049」劇照，貼文寫到：「外面現在正在上演銀翼殺手2049」。

在DC漫畫宇宙超級英雄「蝙蝠俠」系列中，蝙蝠俠居住的高譚市(Gotham City)以紐約市為靈感，網友也以此為哏，表示紐約市已經成為真正的高譚市。

專家警告在霧霾中待24小時等同於抽22根菸，有網友打趣說現在在紐約市抽菸有助於提升空氣品質。

巨獸「哥吉拉」(Godzilla)也來參一腳，網友把這隻怪獸之王「鑲」進霧濛濛的橘紅天際線，稱「末日」(apocalypse)已經開始。

對比試圖苦中作樂的紐約市民，對野火似乎習以為常的加州 居民也抓住機會嘲笑東北部居民的反應，一名網友貼出老鳥看著菜鳥露出微笑的表情，彷彿加州人看紐約客對橘黃色天空大驚小怪的樣子。

6日晚間10時左右，紐約超越印度德里，短暫成為全球空氣汙染最嚴重的城市；截至7日，煙霧蔓延路徑中的城市仍籠罩在煙霾中。