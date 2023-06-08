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梅西將轉戰美國邁阿密國際 老闆之一是貝克漢

記者胡玉立／綜合報導
阿根廷足球天王梅西的職業生涯下一站，將落腳美國。(路透)
阿根廷足球天王梅西的職業生涯下一站，將落腳美國。(路透)

足球生涯下一站 梅西：我決定要去邁阿密

足球界最夢寐以求的自由球員、阿根廷足球天王梅西(Lionel Messi)7日宣布，他的足球職業生涯下一站，將落腳美國。在接受兩家西班牙體育新聞媒體採訪時，梅西說：「我決定我要去邁阿密。」

曾七度榮獲足壇最高榮譽金球獎(Ballon d'Or)的梅西，向「體育報」(Sport)和「拉科魯尼亞世界報」(Mundo Deportivo)證實，他打算與美國職業足球大聯盟(MLS)邁阿密國際隊(Inter Miami CF)簽約；足球金童貝克漢(David Beckham)是球隊老闆之一。

MLS聲明：期盼史上最偉大足球員加入

阿根廷足球巨星梅西7日證實，他將與美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊簽約。(美聯社)
阿根廷足球巨星梅西7日證實，他將與美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊簽約。(美聯社)

但在說出「我決定要去邁阿密」之際，梅西提到：「還沒100%談定，還少了些什麼，但我們決定朝此方向前進。」MLS則發表聲明，「我們期盼迎接史上最偉大足球員加入聯盟。」MLS也說，尚未完成任何交易。

富比世(Forbes)雜誌先前曾報導，邁阿密國際隊已向梅西提出正式報價，合約四年，年薪5400萬美元。

現年35歲的梅西，兩年前離開西班牙甲級足球聯賽(La Liga)勁旅巴塞隆納(FC Barcelona)後，被法國甲級足球聯賽(Ligue 1)巴黎聖日爾曼(Paris Saint-Germain, PSG)簽下；PSG上周宣布這個球季結束後，梅西將離隊。

據稱，沙烏地阿拉伯已開出5億元高價向這位足球天王招手，希望靠他促進沙國旅遊業並建立國家聯賽；一度也傳出巴塞隆納希望他「鳳還巢」；但梅西思前想後，最後選擇美國邁阿密。

若與梅西完成交易，將是MLS自2007年吸引貝克漢加入洛杉磯銀河隊(Los Angeles Galaxy)以來最成功的一擊。當年MLS攬入貝克漢，讓全世界對MLS的雄心壯志刮目相看。2026年世界杯將由美國、墨西哥和加拿大三國共同主辦，一旦梅西加入MLS，勢將吸引全球更多目光。

巴塞隆納財務困境 迫使梅西改變主意

阿根廷足球巨星梅西7日證實，他將與美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊簽約。圖為邁阿密...
阿根廷足球巨星梅西7日證實，他將與美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊簽約。圖為邁阿密街頭7日下午就有球迷立出梅西肖像，歡迎梅西。(美聯社)

梅西受訪時承認，邁阿密本來並非他的首選。他說，在理想世界裡，他會回到西班牙加泰隆尼亞(Catalonia)，回到巴塞隆納足球俱樂部。但巴塞隆納的財務困境，迫使他改變主意。梅西說：「我聽說他們不得不出售球員或減薪，我不想經歷這些。」

梅西將完全離開歐洲描述成一個「尋找別的什麼東西，找到內心平靜」的機會，他說：「我想自己做決定，我想稍微轉移注意力，多想想我自己和我的家人。」

梅西 足球 PSG

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