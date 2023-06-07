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烏南大壩遭炸毀釀洪災 烏俄互控對方下手

編譯陳韻涵／綜合6日電
位於烏克蘭南部的卡科夫卡水壩6日遭到炸毀，第聶伯河大水沖進下游城鎮，數千名居民緊急撤離，烏俄雙方互控是對方破壞。（路透）
位於烏克蘭南部的卡科夫卡水壩6日遭到炸毀，第聶伯河大水沖進下游城鎮，數千名居民緊急撤離，烏俄雙方互控是對方破壞。（路透）

俄羅斯軍方占領的烏克蘭南部卡科夫卡(Kakhovka)大型水壩與水力發電廠6日遭破壞決堤，滾滾洪水傾瀉而下，淹沒數十村落、數千名居民撤離；俄烏互相指責是對方所為，大壩決堤不僅限縮烏軍反攻的選項，也讓俄軍建立緩衝區得以重整補給。

美：誰破壞水壩？尚無定論

美國表示，尚無存論定是誰破壞水壩；歐洲政府譴責毀損大壩觸犯戰爭罪之際，烏克蘭檢察總長則朝生態滅絕(ecocide)的方向究責。

水壩被炸毀，對戰事及生態都產生衝擊。（路透）
水壩被炸毀，對戰事及生態都產生衝擊。（路透）

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後不久，即占領卡科夫卡水壩；俄方指控該水壩屢遭攻擊而部分毀損，烏方則反控俄軍炸毀座落新卡科夫卡市(Novaya Kakhovka)的水壩與水力發電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基譴責「俄國恐怖主義分子」是元凶，俄國總統府發言人則指烏軍採取「破壞」攻擊。美國等西方情報官員正在決定是哪一方應為大壩毀損負責，但目前傾向指責俄方。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)說：「考量所有因素，肯定自然認為這是俄方所為，目的是要阻止烏克蘭解放本國領土所採取的侵略行動。」蕭茲表示，他向來擔心大壩遭攻擊。

白宮國安會議發言人柯比(John Kirby)表示，美國「尚無法斷言發生什麼事」，正努力蒐集相關資訊，而目前討論此事件對烏軍反攻行動有何影響還太早。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)則表示，破壞水壩是「令人髮指的行為，再次證明俄軍進犯烏克蘭的殘酷。」

俄軍得以建立緩衝區重整

北約資深官員則說，「俄國有動機」，但現在判定誰負責為時過早。

卡科夫卡水壩毀損讓俄軍有時間重新整頓防禦與攻擊陣線，且限縮烏軍原定反攻的選項。

德國國防部卸任官員、慕尼黑安全會議軍事專家朗吉(Nico Lange)表示，如今已不可能跨越浩瀚的第聶伯河，而俄國可從西南部重新部署資源以強化前線。

洪水淹進新卡科夫卡街區，圖為文化之家前面的廣場已經寸步難行。（路透）
洪水淹進新卡科夫卡街區，圖為文化之家前面的廣場已經寸步難行。（路透）

淹水區域原是烏推進路徑

華爾街日報指出，基輔秘密籌畫反攻，但軍事專家向來認為烏軍一大目標是切斷俄國2014年兼併克里米亞半島後興建、連接俄國與該半島間的陸橋，而目前淹水的區域原本是突破路徑。

水壩決堤後洪水氾濫，考慮推進行動的難度和代價增加，加上烏軍缺乏兩棲作戰能力，軍事分析師認為，烏克蘭不太可能選擇渡河進攻；目前對烏軍有利的點是，洪水可能沖走俄軍在該地區埋設的地雷與防禦工事。

烏克蘭檢察總長6日表示，已著手調查南部卡科夫卡水壩遭破壞是否屬於戰爭罪的範疇，也可能追究肇事方破壞環境造成「生態滅絕」的刑事責任。

路透報導，檢察官已啟動「緊急調查」，探究卡科夫卡水壩遭破壞的原因。

烏克蘭與俄國的國內法規對於生態滅絕都有刑法可追究責任，基輔當局刑法第441條將生態滅絕定義為「大規模破壞動植物、毒害空氣或水資源，以及任何其他可能導致環境災難的行為」。

烏克蘭 俄國 洪水

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