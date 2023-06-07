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北溪管線遭炸 兇手不是俄國？華郵：美已知烏克蘭準備攻擊

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯輸往歐洲的北溪二號天然氣管線被炸，至今尚未查明是何方所為。圖為遭破壞的北溪二號管線在丹麥海域冒出大量氣泡。（Getty Images）
俄羅斯輸往歐洲的北溪二號天然氣管線被炸，至今尚未查明是何方所為。圖為遭破壞的北溪二號管線在丹麥海域冒出大量氣泡。（Getty Images）

華盛頓郵報6日報導，社群網站訊息平台Discord洩密資料顯示，中央情報局(CIA)2022年6月透過歐洲情報單位得知，烏克蘭特種部隊一支六人小組打算破壞連接俄羅斯與德國的北溪(Nord Stream)天然氣管線。

報導指出，北溪管線被炸毀前的三個月，拜登政府便透過盟友得知，烏克蘭軍方正在秘密籌備攻擊海底管線的計畫，將出動潛水小組執行任務，小組直接聽命烏克蘭軍方總司令。

遭控洩露最高軍事機密的21歲麻州空軍國民兵(Air National Guard)一等兵特薛拉(Jack Teixeira)，在Discord聊天平台公布了歐洲情報單位提供給中情局的情資報告。華盛頓郵報透過特薛拉認識的網友取得資料。

華郵報導，情資報告的內容是根據一名在烏克蘭境內的消息人士提供訊息撰寫完成。知情官員匿名接受華盛頓郵報訪問時說，雖然消息來源無法立即查證，中情局在2022年6月間還是把報告分享給德國等歐洲友邦。

情資報告當中包括特定細節，例如參與行動人數、攻擊手段等。將近一年的時間裡，西方國家一直懷疑北溪管線遭受攻擊可能與基輔有關。最近幾個月，德國執法部門調查人員找到某些爆炸攻擊的證據，進而推測可能與烏克蘭有關。

2022年9月2日，海底爆炸導致北溪一號與二號管線大量外洩，原本四條天然氣管線系統只剩一條依然完整。某些拜登政府官員原本研判攻擊行動是俄羅斯所為，拜登總統則說這起事件是「蓄意的破壞行動」，並說美國將與盟邦聯手追查到底。

某些歐洲國家領袖當時表示，冬季即將到來，克里姆林宮打算掐斷天然氣的能源來源做為要脅手段，恫嚇並逼迫歐洲國家停止對烏克蘭的金援及武器支持，並且不再對俄羅斯祭出更多制裁。

華盛頓郵報報導，拜登政府官員如今私下坦承，並無具體證據足以證明莫斯科與北溪管線攻擊有關，但面對媒體詢問北溪管線攻擊事件應該要由誰負責時，拜登政府回答時則避重就輕。

烏克蘭 拜登 華盛頓郵報

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烏克蘭無人機頻攻擊 俄民眾心理壓力大 質疑戰爭正當性

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