烏南水壩被炸／衝擊電力、灌溉水 烏軍收復失土只能另尋路線

第聶伯河洪水在潰堤後沖進新卡科夫卡，一間民房被淹到只剩屋頂。（路透）

6日潰堤的卡科夫卡水壩(Kakhovka dam)位於赫松(Kherson)東部44哩處，是烏克蘭 南部地區的主要電力、灌溉和飲用水來源，包括遭俄吞併的克里米亞半島都仰賴它；在烏克蘭反攻作戰正要大規模展開之際崩潰，不但衝擊整個聶伯河流域，還可能改變戰局，甚至影響全球糧食價格。

蓄水量相當猶他州 大鹽湖

位於烏南「新卡科夫卡市」(Novaya Kakhovka)的這座水壩，去年開戰後不久，就遭俄軍占領；水壩的蓄水量相當於美國猶他州的大鹽湖(Great Salt Lake)，距離水壩約100哩的札波羅熱核能發電廠的冷卻系統用水靠它提供，下游氾濫和上游缺水，人畜受害之外，分別對農業灌溉和核電廠安全造成威脅。

俄烏戰爭爆發不久，俄國就控制了98呎高的卡科夫卡水壩，如今莫斯科和基輔互相指責對方炸毀它。大壩潰堤之前，水力發電量就已經大不如前。今年初，水庫水位低到令人擔心札波羅熱核電廠可能崩潰，幸好2月中以後，水位逐漸上升。

管理水壩和核電廠的烏克蘭公司估計，水位要達到平衡，不再氾濫下游，約需四天的時間。

水壩兼具橋梁作用，損壞後不但會切斷兩岸交通，大水氾濫也令其他交通工具難以渡河；烏軍要收復失土，也只能另尋推進路線。

打擊第聶伯河動植物生態

倫敦國王學院環境地理學家馬里根(Mark Mulligan)說，上游可能會受到最大的衝擊，因為水庫的水位漸低，河流的上游會枯竭，對70年來倚賴第聶伯河水生存的水生植物及野生動物都是一大打擊。

洪水 開始氾濫，兩岸至少80個村鎮已開始撤離居民，官方估計，在俄國占領區內，約2.2萬人受到洪水氾濫的威脅，烏克蘭控制區內約1.6萬人同樣受到威脅。

聯合國秘書長古特瑞斯說，洪水淹沒家園，至少1.6萬人已經無家可歸，聯合國人道救援單位正設法為災民提供水、錢財、法律以及心理支援。

烏克蘭能源部說，赫松地區的能源設施有淹水之虞，市內1.2萬用戶已無電可用，用水也可能成問題。野生動植物則可能因為生態環境遭破壞，淪為環境災難的受害者。