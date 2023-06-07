烏南水壩被炸／第聶伯河岸水位上漲 俄烏地雷恐位移

在卡科夫卡水壩遭到炸毀後，烏克蘭總統澤倫斯基（中）緊急召集國家安全會議，討論如何因應。（美聯社）

烏克蘭 南部遭俄羅斯軍方控制的卡科夫卡(Kakhovka)水壩6日遭破壞決堤，烏俄互控對方所為；而俄烏開戰至今，雙方軍方都曾在第聶伯河(Dnipro River)河岸布雷，如今河岸水位上漲，地雷可能位移、流失，「淹水偏逢地雷漂」，讓原本被視為安全之地變得危機重重。

赫松(Kherson)軍事首長普羅克丁(Oleksandr Prokudin)表示，第聶伯河沿岸已有八區氾濫，至少撤離1364人、1335棟房屋淹水。烏克蘭民警組織表示，當地時間6日晚赫松至少23座城鎮淹水，河岸水位上漲近11呎。

紐約時報指出，致力清除地雷等爆裂物的英美慈善組織「光環信託」(HALO Trust)表示，成員已在淹水地區執行任務，過去一年來，該組織協助烏克蘭清除俄軍沿著前線古列茨河(Inhulets River)沿線埋設的地雷。

烏克蘭卡科夫卡水壩遭炸毀

而水壩遭破壞，洪水 可能沖走兩軍在第聶伯河沿岸布下的地雷，地雷也會隨著水流沖往下游。聯合國 6日警告，隨著地雷位置的改變或暴露，恐讓原本被視為安全的區域變得危險。

「光環信託」的尼古拉耶夫(Mykolaiv)地區經理潔思敏‧丹恩(Jasmine Dann)表示，水壩潰堤致洪水氾濫以來，組織已觀察到河川水位上漲，許多地雷現在的位置靠近地表，水流可能沖走地雷或讓地雷在水中爆炸，「這些地雷對平民造成致命風險」。

「光環信託」團隊定期在河岸掃雷，迄今清除逾460枚地雷，若河川水位劇烈上升，團隊可能無法觸及該區。

烏克蘭的盟國6日在聯合國安理會中訴求俄國必須為入侵烏克蘭負責，但未直接批評俄軍破壞水壩。美國駐聯合國代表伍德(Robert Wood)說：「俄國挑起這場戰爭，俄軍入侵烏克蘭且自去年起違法占據這座水壩。」

水壩下游居民、38歲的達里亞‧舒爾齊克(Daria Shulzik)對淹水可能移動地雷憂心忡忡，她指控俄軍對該區造成災害，「我不知道他們為何挑起這場戰爭且持續戰鬥，農業受損，黑海也會受創，因為這些(地雷)都會流向大海。」