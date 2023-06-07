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彭博：布林肯數周內訪中 坎伯：美中適當外交很重要

記者胡玉立／綜合報導
美中逐漸恢復高層官員互動，今年二月暫停訪中的國務卿布林肯，據傳可望在數周內訪問北京。（美聯社）
美中逐漸恢復高層官員互動，今年二月暫停訪中的國務卿布林肯，據傳可望在數周內訪問北京。（美聯社）

消息人士稱，國務卿布林肯(Antony Blinken)將在未來幾周內訪問中國；白宮印太事務協調官坎伯(Kurt Campbell)6日出席智庫活動時則表示，美中溝通渠道「正在打開」，但隨著中國軍隊越來越頻繁在美軍附近行動，因誤判而擦槍走火的風險真實存在，且不斷提升中。

對於布林肯據稱或訪問北京一事，中國外交部發言人汪文斌在北京時間7日下午表示，沒有可以提供的消息。 ​

坎伯是在出席智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)活動中做上述表示；他並強調，與中國保持「適當的外交」至關重要。

美將進行更廣泛內閣層級接觸

布林肯原訂2月訪中，但因中國偵察氣球飛越美國上空激怒拜登政府而延後；當時布林肯表示，他將「在條件允許時」訪問北京。彭博新聞率先報導稱，布林肯訪北京預計幾周內成行。

布林肯此行將是美中複雜關係的重要一步，雙方關係持續承受巨大壓力；美方官員告訴有線電視新聞網(CNN)，雙方需定期溝通，以防競爭關係演變成衝突，美方已向中國強調，美國準備進行更廣泛內閣層級接觸。

國務院未證實 重申條件說

國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)6日表示，「國務卿沒有要宣布的行程；如之前所說，條件允許時，我們將重新安排對中華人民共和國的訪問。」

美中官方5日雙雙聲稱美中官員當天在北京進行了「坦誠」和「富有成效」的討論。有關雙方已計畫重新安排布林肯訪中行程的消息因此傳出。

國務院5日聲明指出，赴北京訪問的亞太事務助卿康達(Daniel Kritenbrink)及國安會中國事務高級主任貝莎蘭(Sarah Beran)、駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)等人與中國外交部副部長馬朝旭、外交部美大司司長楊濤會談，「雙方討論坦誠、有建設性，正加緊努力維持開放的溝通專線」；會談就雙邊關係、兩岸問題等事務交換意見。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)5月在奧地利維也納會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，那是美中外交高層官員在氣球事件後的首次會晤。美方高層官員當時指稱，這次會面是試圖讓雙方溝通重回正軌。

布林肯 北京 國務院

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