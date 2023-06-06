俄挖鋸齒型戰壕防堵烏軍 「收復失土大戰難料」

俄烏邊境炮擊不斷，一名烏克蘭居民和狗兒相伴躲在地下室。（路透）

華爾街日報5日指出，烏東俄軍已挖好鋸齒型戰壕，布妥交叉火網及大量兵員，抵擋烏克蘭 部隊的攻勢，烏克蘭的坦克、飛彈和步兵部隊如何突破防線，是下一波觀察重點。

衛星圖顯示，俄國 在烏克蘭南部通往克里米亞 烏軍可能反攻的路線，挖好反坦克戰壕，建造了「龍齒」水泥障礙，布下一排又一排地雷，令北約秘書長史托騰伯格都不禁擔心，這場眾所期盼的收復失土大戰，勝負難料。

俄國最堅固的抵禦戰壕大致位於南部大城赫松和札波羅熱等地區；俄國國防部5日說，俄軍4日在南部頓內次克地區更東戰線擊退烏軍。美國官員相信，烏克蘭有能力收復連結克里米亞的狹小陸地，切斷俄國補給烏國東南部俄國占領軍的路線。

不過，美國官員也認為，俄國已加強防禦工事，會對烏克蘭造成「很大的挑戰」。

軍事專家說，工事再堅強，也要守軍守得住。如果俄軍士氣不足，層層「天障」也擋不了訓練與設備俱佳的烏軍。去年秋天，烏軍直搗東北部卡吉夫成功，原因之一是守軍太少，防禦工事也太薄弱，如今俄軍徵調數十萬人，又針對西方增援的坦克做好備戰態勢，俄國希望靠人力優勢，拖緩烏軍的攻勢。

俄國工兵建造的鋸齒型戰壕，有利守軍從各種角度攻擊烏軍，附近又有退路，一旦失守可撤往預備戰壕，從裡面再度出擊烏軍；預備戰壕的火炮已瞄準失守的陣地，不用測量敵軍遠近距離。

烏克蘭的突破戰術包括運用無人機等聲東擊西，迷惑俄軍，紛擾守軍，趁機削弱守軍力量，增加突破防線的機率。

近幾周，一支替烏克蘭作戰的俄國隊伍數度侵入俄國境內貝爾哥羅德地區，逼迫俄國抽調前線戰士前往「平亂」。這是有利烏軍的發展。