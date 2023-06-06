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印尼49國海上聯演 美中俄罕見同台

編譯陳曉慈／綜合報導
印尼海軍參加在「錫江海峽」舉行的多國海上聯合演習。（路透）
印尼海軍參加在「錫江海峽」舉行的多國海上聯合演習。（路透）

印尼「科莫多─2023多國海上聯合演習」(MNEK) 5至8日在「錫江海峽」舉行，今年邁入第四屆。香港「南華早報」5日報導，多達49國參演，規模盛大，其中36國派出海軍部隊。美國和中國、印度與巴基斯坦、南韓及北韓等地緣政治對手甚至宿敵，也難得同台，連因入侵烏克蘭而被國際制裁及抵制的俄羅斯亦在列。

專家指出，在主權爭議頻傳、戰略情勢逐漸緊張的印太地區，具長期不結盟傳統的印尼，恰好適合做為中立調停國。澳洲、英國、菲律賓、日本等國也獲邀。印尼海軍發言人聲明，該聯演屬於「非戰爭訓練，優先考慮區域內的海上合作」。

據報導，科目包括工程民事救援、醫療救援、海上攔截、臨檢拿捕、過航演練等。

美國駐印尼大使館發言人說，美國海軍已派一艘濱海戰鬥艦(LCS)參演，該演習將使美國與志同道合的國家、盟邦及夥伴化解共同的挑戰，例如人道救援和救災。

中國國防部日前聲明，派海軍湛江號飛彈驅逐艦、許昌號飛彈護衛艦參演。中共黨媒「環球時報」報導，參演旨在增強與外國軍隊的理解、交流與溝通，以確保日益緊張的亞太地區和平穩定。

印尼國防大學講師伊克里旺表示，參演國家的名單相當符合印尼的國際身分及地位，印尼國防目標之一在於強化國際形象及聲譽」。由於各國海軍首長屆時將在海上操演時同台，藉由美中和諸多其他國家等主要強國參演，即提供相互對話的良機。

華府智庫威爾遜中心研究員帕倫斯沃倫說，聯演中的互動，較多聚焦在參演國家間的交往，但大家都明瞭存在地緣政治的現實。近幾年印尼持續扮演管控緊張關係的要角，去年以20國集團(G20)輪值主席國身分，今年則以東協輪值主席國身分。

南早報導提到，印尼矢言做為致力自由與積極外交政策的中立國，近年有意加強國際影響力。

印尼海軍參加在「錫江海峽」舉行的多國海上聯合演習。（路透）
印尼海軍參加在「錫江海峽」舉行的多國海上聯合演習。（路透）

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