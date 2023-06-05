中國軍艦台海近距離橫切美艦 美中互控挑釁

美加軍艦航行台灣海峽時，中國軍艦突然切入美艦前方航道，差點引發衝撞。(翻攝CBS Evening News視頻)

美軍印太司令部聲明表示，飛彈驅逐艦「鍾雲號」(USS Chung-Hoon)與加拿大海軍巡防艦「蒙特婁號」(HMCS Montreal)3日行經台灣海峽的國際水域，一艘中國海軍飛彈驅逐艦「蘇州號」加速由鍾雲號左舷超越，由艦艏150碼處(450英尺)橫切過鍾雲號，致鍾雲號減速到10節，避免撞船，中方艦隻「海上互動很危險」。

美加軍艦航行台灣海峽時，中國軍艦突然切入美艦前方航道，差點引發衝撞。(翻攝自CBS Evening News視頻)

中國防長反批美國

中國國防部 長李尚福4日則在新加坡舉行的「香格里拉對話」安全會議上，譴責美方為自利而挑撥集團對峙，華府 及其盟邦自訂規則，想主張本區域的宰制權；李尚福另警告，任何中、美嚴重對峙，將「成為世界無法承受的災難」。

美加演習 中艦逗留

美國海軍第七艦隊發布，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」(上)和加拿大的「蒙特婁號」執行通過台灣海峽的「例行」航行。(取自美國海軍官網)

美軍第七艦隊發布，飛彈驅逐「鍾雲號」執行自由航行權通過台灣海峽。(取自第七艦隊官網)

印太司令部表示，當時美、加軍艦正在台海進行聯合演習，中方艦隻接下來第二次由美艦艦艏2000碼處通過，逗留在鍾雲號左舷艏處；印太司令部表示，蘇州號逼到最近時僅150碼，行動違反國際海上避碰規則的安全通過。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這起海上驚險事件由加拿大「環球新聞」(Global News)隨艦記者自蒙特婁號上拍下；蒙特婁號當時行駛在鍾雲號後方。

加艦長：中艦不專業

蒙特婁號艦長蒙特弗(Paul Mountford)形容中方艦隻的行動「不專業」；美國國防官員則表示，行動更勝於言語，中國解放軍環台海、在南海及東海的危險行為有目共睹。

中方挑釁 已1周2次

5月下旬，一架美軍偵察機在南海國際空域飛行，一架中方戰鬥機橫擋在其航道，迫使美機飛過中機的尾燄。美國廣播公司新聞網指出，蘇州號3日的驚險動作，是一周來第二次中國軍方的重大挑釁。

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在香格里拉對話上重申，中國在印太地區進行挑釁行為，美國會投入本區域；「我方將支援盟國及夥伴國保衛自己，對抗脅迫及霸凌 。要搞清楚，我方不尋求軍事衝突或對峙，但碰到霸凌或脅迫也不畏懼」。

有線電視新聞網(CNN)報導，李尚福談完蘇州號、鍾雲號驚險事件後表示，美海軍現身台海，正是華府想在本區域製造混亂的例證；「他們來此不是無害通過，是來挑釁」，美國及其他國家不想對峙，就不該派軍艦靠近中國。

李尚福表示，「最好的辦法是各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機」。他另質疑，為何這些情況都是發生在中國大陸領空和領海附近，而不是發生在其他地區？

李尚福另談到「某個國家」在亞洲有「霸凌行為」、「雙重標準」，顯然是指美國。

美方官員表示，相信這次騷擾行為不是突發，而且這類行為頻率正在增加。