我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

德防長：中國勿雇德飛行員 訓練解放軍 李尚福未否認但淡化嚴重性

編譯廖振堯／綜合4日電
中國國防部長李尚福在「香格里拉對話會」演講，並與歐盟、德、英防長談話。(歐新社)
中國國防部長李尚福在「香格里拉對話會」演講，並與歐盟、德、英防長談話。(歐新社)

中國國防部長李尚福3日在新加坡「香格里拉對話」期間，分別與英國、德國防長和歐盟代表舉行雙邊談話。但成果好壞參半，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)稱雙方有建設性對話，德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)則要求中國停止雇用德國退役飛行員訓練解放軍。

波瑞爾在推特上稱他與李尚福的會面是有「建設性的」，他們談論到共同的戰略問題，包括俄烏戰爭、台灣、中國南海等；歐盟「期待在互信和尊重國際法的基礎上，繼續發展歐中關係」。李尚福與英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)的談話細節則尚未公開。

另一方面，「明鏡周刊」(Der Spiegel)報導佩斯托瑞斯在與李尚福會面結束後，向記者透露「我已經明確表示，希望這項政策立即停止，」德國國防官員認為，中國找來這些退役飛行員，極有可能獲取專業軍事知識，例如德國軍方、北約(NATO)的機密作戰策略；甚至可能演練中國認為對台進攻有用的模擬場景。

佩斯托瑞斯表示，他還向李尚福指出印太地區的法治秩序十分重要，需維護現狀，也強調能夠自由航行並保持海上通道、貿易航線暢通的重要性。

佩斯托瑞斯說李尚福並未否認招攬前德國退役飛行員的行為，只淡化其嚴重性。政治新聞網Politico報導，一位了解此事的外交官透露中方回應是「北京沒有必要雇用德國飛行員，因為解放軍有能力自行培訓」。

李尚福雖與歐盟、德、英防長談話，但與北美態勢緊張。李尚福拒絕與美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)場邊會談，亦拒絕與加拿大防長安南德(Anita Anand)會面，此前美國和加拿大軍艦通過台灣海峽，觸動中國敏感帶，解放軍艦與兩艘軍艦一度逼近到僅150碼(約166公尺)的距離。

不過，歐盟國家也計畫向印太地區派遣軍艦。路透報導，佩斯托瑞斯稱德國明年將派出兩艘軍艦前往印太地區；荷蘭國防部長奧隆格倫(Kajsa Ollongren)則向Politico記者說該國明年也將向印太派遣一艘船艦，具體路線還未敲定。

德國國防部長佩斯托瑞斯在「香格里拉對話會」要求中國停止雇用德國退役飛行員訓練解放...
德國國防部長佩斯托瑞斯在「香格里拉對話會」要求中國停止雇用德國退役飛行員訓練解放軍。（美聯社)

德國 歐盟 國防部

上一則

佛州私人飛機載16無證客丟包 加州州長、檢察長要查

下一則

美國預期壽命跌至76.1歲 少數州下滑拖累

延伸閱讀

談美中關係 星防長：沒溝通像戴眼罩在賽道開車

談美中關係 星防長：沒溝通像戴眼罩在賽道開車
中國招募德退役飛行員參與訓練 德防長要求立刻停止

中國招募德退役飛行員參與訓練 德防長要求立刻停止
解放軍艦逼近美艦 台海上僅相距137公尺

解放軍艦逼近美艦 台海上僅相距137公尺
李尚福大篇幅談台灣 分析：北京憂台海議題國際化

李尚福大篇幅談台灣 分析：北京憂台海議題國際化

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機