德防長：中國勿雇德飛行員 訓練解放軍 李尚福未否認但淡化嚴重性

中國國防部長李尚福在「香格里拉對話會」演講，並與歐盟、德、英防長談話。(歐新社)

中國國防部 長李尚福3日在新加坡「香格里拉對話」期間，分別與英國、德國 防長和歐盟 代表舉行雙邊談話。但成果好壞參半，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)稱雙方有建設性對話，德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)則要求中國停止雇用德國退役飛行員訓練解放軍。

波瑞爾在推特上稱他與李尚福的會面是有「建設性的」，他們談論到共同的戰略問題，包括俄烏戰爭、台灣、中國南海等；歐盟「期待在互信和尊重國際法的基礎上，繼續發展歐中關係」。李尚福與英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)的談話細節則尚未公開。

另一方面，「明鏡周刊」(Der Spiegel)報導佩斯托瑞斯在與李尚福會面結束後，向記者透露「我已經明確表示，希望這項政策立即停止，」德國國防官員認為，中國找來這些退役飛行員，極有可能獲取專業軍事知識，例如德國軍方、北約(NATO)的機密作戰策略；甚至可能演練中國認為對台進攻有用的模擬場景。

佩斯托瑞斯表示，他還向李尚福指出印太地區的法治秩序十分重要，需維護現狀，也強調能夠自由航行並保持海上通道、貿易航線暢通的重要性。

佩斯托瑞斯說李尚福並未否認招攬前德國退役飛行員的行為，只淡化其嚴重性。政治新聞網Politico報導，一位了解此事的外交官透露中方回應是「北京沒有必要雇用德國飛行員，因為解放軍有能力自行培訓」。

李尚福雖與歐盟、德、英防長談話，但與北美態勢緊張。李尚福拒絕與美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)場邊會談，亦拒絕與加拿大防長安南德(Anita Anand)會面，此前美國和加拿大軍艦通過台灣海峽，觸動中國敏感帶，解放軍艦與兩艘軍艦一度逼近到僅150碼(約166公尺)的距離。