談美中關係 星防長：沒溝通像戴眼罩在賽道開車

針對美中關係，新加坡國防部長黃永宏4日受訪表示，溝通管道至關重要，沒有溝通就像F1賽車手在同個賽道上蒙著眼睛開車。（中央社）

北京拒絕美中防長在「香格里拉對話」場邊雙邊會談，美中互動備受關注。新加坡國防部 長黃永宏今天表示，溝通管道至關重要，沒有溝通就像F1賽車手在同個賽道上蒙著眼睛開車。

為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天落幕，美國、中國及亞洲、歐洲多國國防部長出席，討論安全議題。各國防長在場邊舉行的雙邊或多邊會議是另一重頭戲。

會議期間，黃永宏和許多與會的國防部長舉行雙邊會談，包括美國防長奧斯丁 （Lloyd Austin）、中國防長李尚福等人。

對於這幾天的雙邊會談，黃永宏今天下午接受媒體訪問表示，會中觸及議題包括對美中關係的關切。

他說，如何距離衝突越來越遠，攸關各國利益；當出現問題時，「我們會找到方法消除衝突」。但目前的情況是包括美、中在內的各國都擔心這類「護欄」失效。

黃永宏強調，溝通管道至關重要，朋友或潛在對手之間沒有溝通，就像F1賽車手在同個賽道上蒙著眼睛開車。

雖然這次美中防長沒在「香格里拉對話」場邊會談，但奧斯丁與李尚福2日在開幕晚宴同桌，兩人昨天也都出席黃永宏主持的「部長圓桌對談」。

黃永宏認為，美中雙方都想會面，但「我們現在想避免的情況是，因為出現危機才跟對方談話」。對全球軍事領袖而言，必須有溝通管道的原因就是可能會出現問題。

他還說，沒有直接溝通管道，中國跟美國一樣都感到「不安」（uncomfortable）。

奧斯丁昨天在演講中向中國喊話「現在就是對話合適的時機」，多一點對話，就越能避免可能導致衝突的誤判。李尚福今天則說，對中美兩國兩軍對話持開放態度，但希望在相互尊重、平等基礎上交流對話。

此外，記者問及解放軍機、解放軍艦在台灣海峽、南海的「不安全」動作，新加坡是否擔心，黃永宏回應，不只新加坡，所有國家看到大型或移動速度很快的物體很靠近，都會感到擔憂。東協國家致力確保這類情況不會發生，包括採用「軍機空中相遇行為準則」（GAME）、「海上意外相遇規則」（CUES）等準則，也會在演習演練軍艦突然靠近彼此時，要往反方向移動。

美軍印太司令部發布聲明證實，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）與加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）3日執行例行任務並依國際法穿越台海時，中國一艘船艦在鍾雲號附近以「不安全方式」執行一套動作，自左舷位置超越鍾雲號，並在距離150碼處橫切船頭前方。

在此之前，一架中國戰鬥機5月底在南海國際空域近距離逼近一架美國軍機。