日韓防長會談 同意加速協商兩國間懸案

美國國防部長奧斯汀（中）、南韓國防部長李鍾燮（右）和日本防衛大臣濱田康一（左）在國際戰略研究所期間舉行的三方會議上握手。（歐新社）

日本 防衛大臣濱田靖一今天在新加坡 與南韓 國防部長李鐘燮會談，有關「雷達鎖定問題」等日韓間懸案，雙方同意就防止再度發生類似情況等事項加速協商對策。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議2日起一連3天在新加坡香格里拉飯店舉行。日本放送協會（NHK）報導，正在新加坡訪問的濱田在日本時間今天上午11時過後，跟李鐘燮會談約40分鐘。

這是日韓繼2019年11月後，時隔約3年半再度舉行國防部長間會談。

濱田在會談中針對日本自衛隊反潛機曾在2018年遭南韓海軍驅逐艦以射控雷達鎖定，重申強烈要求南韓方面徹底防止類似情況再度發生等的防衛省最終立場。

不過，南韓方面對此也重申至今一貫立場，並未以雷達鎖定日本反潛機。

濱田與李鐘燮都認為日韓防衛當局間合作必須有所進展，因此有關雷達鎖定問題等兩國間懸案，同意在事務層級加速包括防止類似情況再度發生的對策進行協商。

針對北韓稍早使用彈道飛彈技術嘗試發射軍事偵察衛星，兩人在會談中除強烈譴責北韓違反相關的聯合國安理會決議外，也確認為因應北韓核武及飛彈威脅，推動日韓及日美韓防衛合作的重要性。