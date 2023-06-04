香格里拉對話場邊／美日澳菲防長首會談 允諾加強合作抗中

美日澳三國防長3日在新加坡會談後發表聯合聲明指出，對於中國在南海的行動感到憂慮，強烈反對損及國際規則、標準及規範的主張和行動。(歐新社)

美日澳菲四國國防部 長3日在「香格里拉對話」亞洲安全會議進行場邊會談，這是四國防長首度舉行會談，一致同意要加強合作對付軍事行動擴大的中國。

為期三天的香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)亞洲安全會議，3日起在新加坡 香格里拉飯店舉行。

日本 讀賣新聞報導，日本防衛大臣濱田靖一、美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)、菲律賓國防部長加維斯(Carlito Galvez Jr.)3日舉行會談，四人都認為，為實現「自由開放的印度太平洋」，有必要加強安全保障方面的合作。

菲律賓地理上面臨南海、鄰近台灣，為了對抗中國片面的海洋行動擴大，正加強與美國的同盟關係。

在這場美日澳菲四國防長會談之前，美日澳三國防長舉行了約50分鐘的會談，三人同意將首度在澳洲實施最先進的匿蹤戰機F-35的聯合演訓。

三人對於中國的軍事動向進行了意見交換，再度確認了為實現「自由開放的印度太平洋」，美日澳三國合作的重要性。

三人也同意當日本自衛隊與美、澳軍隊進行演訓之際，將定期實施「武器等防護」。此措施為日本自衛隊可使用武器守護他國的艦艇、飛機。

日本「每日新聞」報導，美日澳三國防長會談後發表聯合聲明指出，對於中國在南海的行動感到憂慮，強烈反對損及國際規則、標準及規範的主張和行動。

為了讓印度太平洋地區持續維持自由開放、安全繁榮，日美澳將合作對東南亞國家協會(ASEAN)、太平洋島國提供支援。

此外，新加坡國防部長黃永宏當天還主持了「香格里拉對話」部長圓桌對談，出席者包括美、中防長，各方同意維持溝通管道開放的重要。黃永宏說，與會者都感到俄烏戰爭不能在亞洲重演的迫切。

對談中美國防長奧斯汀、中國防長李尚福都現身，並坐在對面。對於會中氣氛，黃永宏會後接受媒體聯訪時表示，氣氛很好，「身為國防部長，我們的責任是讓我們的軍隊為防衛做準備」，但更重要的是，理解衝突與戰爭的代價。大家都感到烏克蘭事件不能在亞洲重演的迫切性。

黃永宏說，若歐洲、亞洲同時爆發戰爭，將是全球災難。他認為，這是所有與會部長們最關切的事。