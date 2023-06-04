亞太助卿康達訪北京 談美中關鍵議題 凸顯華府舒緩緊張意願

國務院亞太助卿康達4日將偕國安會資深官員訪問中國，討論美中關係「關鍵議題」。(美聯社)

國務院 3日宣布，負責亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)下周將前往北京 訪問，與中方「討論雙邊關係的關鍵議題」；康達行程接續之前美、中官員一系列會談，凸顯華府打算與「戰略競爭者」的中國紓緩緊張，預防關係進一步惡化；偕同康達赴中另有國安會中台事務資深主任莎拉‧貝蘭(Sarah Beran)。

國務院未公布康達行程計畫會見的中國官員名單。另康達結束訪中行程後，將轉往紐西蘭，預計在紐西蘭國際事務會議研究院(New Zealand Institute of International Affairs Conference)發表談話，並出席美紐戰略對話，談論氣候變遷、科技、經濟與安全合作，以及雙方對太平洋區域的共同承諾。

香港「南華早報」報導，康達將於4日至10日訪問中國及紐西蘭。

路透報導，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)5月秘密赴中，美方官員表示，伯恩斯「強調情報渠道維持開放的溝通專線，十分重要」。

另國家安全顧蘇利文(Jake Sullivan)5月10日至11日，曾在奧地利會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，努力強化美、中溝通。

上周中國商務部長王文濤在華府會見美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)，再前往密西根州，於亞太經合會與美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)舉行會外會。

但這些提升雙邊接觸的早期跡象並未含括兩國軍方代表。北京一直嚴拒與美方討論改善國防關係；在3日在新加坡舉行的香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)上，因中國國防部長李尚福拒在會外會與美國防部長奧斯丁見面，奧斯丁批評中方的立場，指出兩國都在本區域增強軍力，北京不願對談，會斵傷維持和平的努力。

康達預計4日抵達北京，適逢六四天安門事件34周年，國務卿布林肯 (Antony Blinken)3日另發聲明表示，美方會紀念此一事件。

布林肯原訂2月前往北京訪問，但因中方偵察氣球飛經美國敏感軍事設施的上空後，引發外交緊張，布林肯行程為之取消。

但白宮表示，美方還在做進一步努力，推動布林肯、財政部長葉倫、雷蒙多赴中行程。