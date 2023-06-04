香格里拉對話敏感時機 美加軍艦聯合穿越台海 中：全程跟監

美國海軍第七艦隊表示，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號和加拿大的蒙特婁號執行通過台灣海峽的「例行」航行。(取自美國海軍官網)

就在美中關係緊張之際，美加軍方3日罕見在台海敏感航道執行聯合任務。美國海軍表示，一艘美國軍艦和一艘加拿大 軍艦當天航行通過台灣海峽。中國東部戰區新聞發言人施毅當晚則表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

路透報導，美國海軍第七艦隊表示，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號(USS Chung-Hoon)和加拿大的蒙特婁號(HMCS Montreal)執行通過台灣海峽的「例行」航行，「穿越適用於國際法公海航行與飛越自由的水域」。

第七艦隊在聲明中還說：「鍾雲號和蒙特婁號聯手通過台灣海峽，展示美國與盟友和夥伴維持印太地區自由開放的承諾。」

儘管美艦大約每月都會通過台海一次，但與其他盟邦的艦艇一同通過則不常見。

此次聯合任務執行時機，正值美中兩國國防部 長在新加坡 出席重大區域安全峰會「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)。美加上次公開揭露聯手在台海執行任務是在去年9月。

東部戰區新聞發言人施毅3日晚間表示，美國「鍾雲號」驅逐艦、加拿大蒙特婁號護衛艦通過台灣海峽並公開炒作。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向台獨勢力發出錯誤信號。

施毅說，戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。