我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

香格里拉對話敏感時機 美加軍艦聯合穿越台海 中：全程跟監

記者林宸誼／綜合報導
美國海軍第七艦隊表示，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號和加拿大的蒙特婁號執行通過台灣海峽的「例行」航行。(取自美國海軍官網)
美國海軍第七艦隊表示，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號和加拿大的蒙特婁號執行通過台灣海峽的「例行」航行。(取自美國海軍官網)

就在美中關係緊張之際，美加軍方3日罕見在台海敏感航道執行聯合任務。美國海軍表示，一艘美國軍艦和一艘加拿大軍艦當天航行通過台灣海峽。中國東部戰區新聞發言人施毅當晚則表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

路透報導，美國海軍第七艦隊表示，美軍飛彈驅逐艦鍾雲號(USS Chung-Hoon)和加拿大的蒙特婁號(HMCS Montreal)執行通過台灣海峽的「例行」航行，「穿越適用於國際法公海航行與飛越自由的水域」。

第七艦隊在聲明中還說：「鍾雲號和蒙特婁號聯手通過台灣海峽，展示美國與盟友和夥伴維持印太地區自由開放的承諾。」

儘管美艦大約每月都會通過台海一次，但與其他盟邦的艦艇一同通過則不常見。

此次聯合任務執行時機，正值美中兩國國防部長在新加坡出席重大區域安全峰會「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)。美加上次公開揭露聯手在台海執行任務是在去年9月。

東部戰區新聞發言人施毅3日晚間表示，美國「鍾雲號」驅逐艦、加拿大蒙特婁號護衛艦通過台灣海峽並公開炒作。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向台獨勢力發出錯誤信號。

施毅說，戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

加拿大 新加坡 國防部

上一則

路透：20多國情報頭子在「香格里拉對話」場邊秘密集會 美中都參加

下一則

香格里拉對話場邊／美日澳菲防長首會談 允諾加強合作抗中

延伸閱讀

美加軍艦通過台海 解放軍意圖衝撞 迫使美艦改變航道

美加軍艦通過台海 解放軍意圖衝撞 迫使美艦改變航道
美加軍艦一起通過台海 東部戰區：全程跟監警戒

美加軍艦一起通過台海 東部戰區：全程跟監警戒
美防長：不會容忍中國「霸凌」盟友 承諾維護台海現狀

美防長：不會容忍中國「霸凌」盟友 承諾維護台海現狀
香格里拉對話 英、加、菲防長強調印太和平關鍵在合作

香格里拉對話 英、加、菲防長強調印太和平關鍵在合作

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」