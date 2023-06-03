南韓控部分國家無視北韓非法行徑 恐削弱國際制裁

南韓國防部長李鐘燮。（美聯社）

南韓國防部長李鐘燮今天說，部分國家「無視北韓 非法行徑」，這麼做恐削弱聯合國 對北韓飛彈和核子計畫的制裁。聯合國資深官員也表示，安理會對北韓不受約束的行徑毫無作為。

路透報導，中國和俄羅斯昨天無視美國呼籲聯合國安全理事會譴責北韓近來發射衛星行動，反而歸咎美國導致朝鮮半島緊張情勢升高。

南韓國防部長李鐘燮在新加坡舉行的亞洲最高安全峰會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）演說中說：「這造成聯合國安理會通過北韓制裁的漏洞。」

李鐘燮說：「對北韓非法行徑選擇不作為，不僅將導致朝鮮半島安全局勢惡化，連太平洋地區，甚至全世界亦然。」

李鐘燮重申和美國與日本進行三方安全合作，以嚇阻北韓的重要性。

韓聯社報導，李鐘燮在和美日防長會面後告訴媒體，美國及其兩大盟友日韓將在「年底前」啟動即時共享北韓飛彈警報情報系統。

法新社報導，聯合國高層官員2日指責安理會未能追究北韓多次違反國際制裁進行飛彈試驗的責任，稱這種不作為讓平壤繼續「不受約束」。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）告訴安理會成員，安理會缺乏團結與行動，無助減緩朝鮮半島的不利發展。

「北韓不受約束，他方被迫聚焦在軍事嚇阻。」

「北韓聲稱，主權國家有權發射衛星，並從太空 活動中受益。然而，安理會決議明確禁止北韓使用彈道飛彈技術進行任何發射。」

由於長程飛彈和太空火箭發射運用相同的技術，分析師指出，北韓發展將衛星射向軌道的能力，讓平壤可以發假借射衛星的名義，進行被禁止的洲際彈道飛彈試射。