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「香格里拉對話」美中防長互動引關注 黃永宏：雙方有意願恢復對話

中央社／新加坡3日專電
新加坡國防部長黃永宏3日主持「香格里拉對話」部長圓桌對談，會後接受媒體聯訪。（中央社）
新加坡國防部長黃永宏3日主持「香格里拉對話」部長圓桌對談，會後接受媒體聯訪。（中央社）

新加坡國防部長黃永宏今天主持「香格里拉對話」部長圓桌對談，出席者包括美、中防長，各方同意維持溝通管道開放的重要。黃永宏說，與會者都感到俄烏戰爭不能在亞洲重演的迫切。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）正在新加坡香格里拉飯店舉行。美中競爭加劇之際，中國拒絕美國提出美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與中國防長李尚福在場邊舉行雙邊會的提議，兩人在會議期間的互動格外引發關注。

奧斯丁、李尚福繼昨晚在開幕晚宴碰頭後，今天也在「部長圓桌對談」現身同場合，坐在對面。

對於會中氣氛，黃永宏會後接受媒體聯訪時表示，氣氛很好，「身為國防部長，我們的責任是讓我們的軍隊為防衛做準備」，但更重要的是，理解衝突與戰爭的代價。大家都感到烏克蘭事件不能在亞洲重演的迫切性。

黃永宏說，若歐洲、亞洲同時爆發戰爭，將是全球災難。他認為，這是所有與會部長們最關切的事。

至於中國拒絕美中防長雙邊會談，黃永宏表示，「每個人都很關切」，包括奧斯丁今早演講也提到相關議題。

黃永宏強調開放的溝通管道很重要，儘管發生衝突，「你也會想要能拿起電話與對方溝通如何降低緊張情勢」。雖然俄羅斯入侵烏克蘭，但雙方至今仍有溝通管道；冷戰期間有這類溝通管道，如今俄烏戰爭也是如此，「因此，沒有這些管道的時候，每個人都會擔心」。

儘管中美防長這次沒在場邊舉行雙邊會，但黃永宏說，他們昨天在開幕晚宴同桌，今天圓桌對談也坐在對面，聽到對方說話，對彼此有多一點了解。另外，從他分別跟兩人談話的內容看來，美中雙方都有意願恢復對話。

新加坡國防部發布新聞稿表示，共有29位來訪的部長及代表出席這場圓桌對談。與會者討論議題廣泛，包括俄烏戰爭的影響及借鏡、美中緊張關係對印太區域的衝擊及朝鮮半島情勢等。

星國國防部指出，部長們重申開放、坦誠對話及捍衛以規則為基礎的國際秩序的重要性，也同意合作發展建立互信和衝突預防措施，以及維持開放溝通管道的重要。

此外，有媒體問及，美國海軍船艦在「香格里拉對話」會議期間通過台灣海峽，是否影響對開放溝通管道的努力？黃永宏回應，有時候，每個國家對於遵守國際法有稍微不同的詮釋，他也藉此強調對話的重要。

去年奧斯丁與時任中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會，兩人也都出席部長圓桌對談。

中國防長李尚福(左)2日在香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁握手寒暄。(美聯社)
中國防長李尚福(左)2日在香格里拉對話晚宴上與美國防長奧斯丁握手寒暄。(美聯社)
「香格里拉對話」正在新加坡舉行，新加坡國防部長黃永宏3日主持部長圓桌對談，出席人...
「香格里拉對話」正在新加坡舉行，新加坡國防部長黃永宏3日主持部長圓桌對談，出席人士包括美、中防長。（新加坡國防部提供）

國防部 奧斯丁 新加坡

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