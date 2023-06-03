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美擬推全球武器管制協議 規定不准單以AI系統批准使用核武

編譯馮克芸
美國國安顧問蘇利文2日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，美國要維持核武的有效嚇阻力，無需在武器數量上超越中俄兩對手的總和。（美聯社）
美國國安顧問蘇利文2日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，美國要維持核武的有效嚇阻力，無需在武器數量上超越中俄兩對手的總和。（美聯社）

紐約時報報導，美國國安顧問蘇利文2日在華府非營利組織「武器管制協會」發表演說指出，白宮將再度努力促使中國開始討論加入武器管制行列，且美方有意訂定一項全球協議，明確指出在沒有真人決策的情況下，不可以人工智慧系統來批准核武的使用。

蘇利文的演說，是首度略微明確地描述美國總統拜登因應當前「冷戰後核武基本原則出現重大裂痕」的世界，但他指出的解方，主要目標不是進入新武器競賽，而是以新科技，包括精準打擊的傳統武器、技術上更新現行核設施等，來增補美國現行部署的1550枚核武，維持核子嚇阻力。

蘇利文也首度明確陳述美方對中國快速擴增核武的回應。美國國防部說，中國可能在2035年部署高達1500枚核武，這是中國近60年來始終維持的「最低嚇阻力」的五倍。如果北京達成那個目標，那麼中俄這兩個美國最大核武對手，加起來將有超過3000枚可達美國本土的戰略武器。

但蘇利文說，美國要維持有效嚇阻，無需在武器數量上超越兩個對手的總和。他說，談到中俄兩國日益強大的核能力，很重要的是，要認識到美方的嚇阻必須是全面的，「我們相信在現行態勢下，我們已有我們所需的核武數量及種類」。

蘇利文認為，把中國拉進武器管制談判這件事，不太可能在短期內成功。截至目前為止，中國官員拒絕討論限制核武協議，而中美之間又關係緊張。雖然中方已在部分議題上重回談判桌，但擺出更強硬姿態，使得拜登上個月預期美中關係的「解凍」變得複雜而棘手。美方說想緩和兩國關係，而中方始終質疑美方的誠意。

紐時指出，俄國已在今年稍早宣布暫時退出2026年到期的新削減戰略武器條約（New START），而美國在6月1日起採對等行動，停止向俄國提供上述條約要求的一些通知，包括飛彈和發射器位置的最新情況等。但蘇利文說，俄國將繼續遵守此約的核心規範，把戰略核彈頭數量限制在1550枚，待條約到期，雙方將需要決定是否延續此限制。

蘇利文說，未來核武大國之間的新武器管制條約，可能會有危機溝通管道及限制使用人工智慧系統之類條款。蘇利文對此並未提供拜登政府打算推動的細節，但說其中一項規範可能是，要求各國「在指揮、控制及部署核武的迴路中，需有一個人」，藉此降低核風險。

蘇利文 拜登 俄國

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