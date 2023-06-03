債限過關 拜登、麥卡錫、全球經濟成贏家 川普變輸家

債限法案在國會眾、參兩院過關，拜登總統(右)、眾院議長麥卡錫(左)是大贏家。圖為兩人5月22日在白宮協商。(路透)

國債上限法案由參院通過，華爾街日報(WSJ)2日指出，贏家除拜登 總統、眾院 議長麥卡錫 、參議員曼欽以外，還有全球經濟及烏克蘭；參院多數黨領袖舒默、眾院自由黨團(House Freedom Caucus)、前總統川普都是輸家，甚至華府的一家墨西哥速食店也列入輸家名單。

報導指出，麥卡錫證明他能與白宮、自己黨團三分之二達成協議，以避免國債違約，還能保住自己議長寶座；另在4月單憑共和黨的票就通過債限法案，取得先手，他黨內保守派對手雖然批評他，但也承認沒有足夠票數罷免他的議長職，故麥卡錫可稱法案頭號贏家。

拜登總統本想不付代價就調升債限，最後行政當局雖未能辦到這一點，但拜登還是成功保住許多氣候變遷及稅務方面的施政；共和黨最初所提的削減開支幅度甚大，拜登大多討了回來。此外下次債限截止日要到2024年總統選舉以後，接下來一年多避免兩黨再攤牌。

參議員曼欽(Joe Manchin)靠著債限法案，成功讓陷在官司中、長303哩的「山谷管線」(Mountain Valley Pipeline) 天然氣管路加速取得許可，對自己明年連任及保住民主黨艱苦一席，影響很大。

自共和黨在期中選舉取得眾院多數以來，烏克蘭能否取得以往那麼多的美援以對抗入侵的俄國軍隊，一直在未定之天，但這次債限協商透露的跡象是國會堅強支持烏國，撥款程序時會讓烏國取得更多援助。

美國倒債是大災難，漣漪效應將影響到境外，兩黨協議避免這種危機，故全球經濟也是大贏家。

輸家方面，川普本鼓動國會共和黨讓國家倒債，至少撐到懸崖邊緣，但未遂願，或許代表他的影響力式微。

舒默在本次債限協商大致被排除在外，接下來還被迫向民主黨參議員推銷自己很不想要的法案，故堪稱輸家。

眾院右派的自由黨團要求的事項大致被排除在協商後的法案以外，雖揚言要罷免麥卡錫但也承認票數不夠，名列輸家。