5月增33.9萬個就業機會 失業率升至3.7% 經濟前景難料

上個月全美新增33萬9000個就業機會，超過預期，並創1月以來新高。圖為洛杉磯市一商店外貼出招聘廣告。(Getty Images)

勞工部 2日公布5月全美新增33萬9000個就業 機會，超過預期，並創1月以來新高，建築、餐飲到醫療健保業都增聘員工，但失業率反轉增至3.7%，就業市場跡象不一，連帶的也讓經濟前景興衰難定。

在就業報告強勁，以及美國避過債務違約兩大利多推動下，股市攀升，道瓊工業平均指數 大漲701點，以3萬3762.76點作收，創下1月以來最佳單日表現；史坦普500指數上漲61.35點，收4282.37點；那斯達克綜合指數上漲139.78點至1萬3240.77點，盤中還一度觸及2022年4月以來最高水平。

勞工部報告稱，許多行業5月持續增聘員工，希望回復疫情前水準，就業市場看似一片榮景；但失業率報告訊息不同，5月失業率從前一個月50年新低3.4%反轉上升至3.7%，創去年10月以來新高。

就業市場有不少負面數據。其中，每周工時由4月34.4小時降至5月34.3小時，更低於去年5月34.6小時；5月時薪年增幅為4.3%、遠小於去年同期的6%，證明許多企業求才壓力不再緊迫，不必抬高價碼求才。

失業率高部分源自大幅裁員；就業機會增加之際仍見失業率升，顯示最近因銀行、科技及媒體業裁員而丟飯碗的很多人還沒找到工作。

新增就業機會與失業率兩項數據正反不一，與勞工部就業報告採用兩個調查管道有關，調查對象分別是企業、家庭，企業調查用以計算工作機會增減，家庭調查詢問受訪者前一個月是否有薪酬，用以衡量失業率；5月這兩個調查結果相左，家庭、企業調查各顯示前者就業減少，後者卻大增。

大都會人壽投資管理公司(MetLife Investment Management)首席經濟學家馬特斯(Drew Matus)警告，5月失業率提高表示企業招募員工更小心，尤其青少年、殘障及低教育者失業率明顯上升，顯示企業減少雇用能力與經驗相對不足的人，是經濟衰退的前兆。

過去幾個月就業機會穩定增加，即使聯準會連番升息導致企業借貸與消費者支出負擔加重，全美經濟仍維持穩健，就算終將經濟衰退，也比許多經濟學家先前預期的晚。

然而，美聯社報導，就此斷定經濟前景撥雲見日，也為之過早。整體經濟基礎暗藏警訊，包括房屋銷售下滑、消費者出現無力追趕高物價的跡象；根據紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)，第一季信用卡債及汽車貸款拖欠比例上升，此外，若干大型零售業者銷售業績衰退，