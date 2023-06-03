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坦克、直升機…160億國防支出 因債限法案受阻

編譯徐薏茹／綜合2日電
債限法案通過，由於造成赤字的主要因素都排除在債限協議之外，預示美國國債還將急速增加。圖華府街頭一個顯示美國國債飆漲的標語牌。(Getty Images)
債限法案通過，由於造成赤字的主要因素都排除在債限協議之外，預示美國國債還將急速增加。圖華府街頭一個顯示美國國債飆漲的標語牌。(Getty Images)

國會通過提高債限法案，聯邦支出因此受限，一份160億元的低優先國防項目清單可能失去資金，包括坦克、直升機升級、船艦等項目通常由國防預算支付；債限協議將2024年國家安全財政支出上限定為8860億元。

債限協議使議員、國防部及其他單位煩惱，該如何支付過去幾年在必需通過的國防政策及撥款法案中額外增加的項目，這些項目向來很少經過討論即被批准。

將失去資金的優先清單包括通用動力公司(General Dynamics)製造的艾布蘭坦克(Abrams)、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)製造的飛機，以及亨廷頓英格爾斯工業(Huntington Ingalls Industries)製造的一艘船艦。

每一部門都有自己的清單，今年的清單包括新設施、船艦升級、軍需品、遠距雷達。國會助理表示，在債務協議達成之前，相關委員會正關注2024年會計年度一項超過9億元的國家安全預算。

近年來國會增加的國防支出皆超過總統的要求，通常多出數百億元。2022、2023會計年度國會各增加逾200億元支出，在此之前十年來，國防部使用「海外應急行動」(Overseas Contingency Operations)資金以增加可用的金額，避開國會通過的預算限制。

今年的債限協議可能將使往常的做法變得更加困難。

外界普遍預計拜登將在8月或9月要求額外資金支援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

預算 國防部 拜登

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