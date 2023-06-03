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債限過關 拜登信心喊話 罕見在橢圓辦公室演說

編譯潘勛／綜合2日電
國會參眾兩院及時通過提高債限法案，避免美國倒債危機。拜登總統2日晚上發表談話，對全民及世界信心喊話。（美聯社）
國會參眾兩院及時通過提高債限法案，避免美國倒債危機。拜登總統2日晚上發表談話，對全民及世界信心喊話。（美聯社）

國會通過債限法案讓國家免於首度國債違約、經濟大災難次日，拜登總統2日晚間罕見地在橢圓形辦公室向全國發表演說，稱讚兩黨合作以及共和黨籍的眾院議長麥卡錫，也表示3日會簽字成為法律，也保證危機解除後，就業機會將繼續成長；雖說這次國債違約危機解除，債信評等機構「惠譽」(Fitch Ratings)仍表示，美國的AAA信用評級仍列入負面觀察。

紐約時報報導，拜登在首次於黃金時段發表的演說中指出，過去幾年，維繫對國家的信任、信用，對國家能達成一切進步，至關重要，這次能達成預算協議十分關鍵。

「財政問責法」(Fiscal Responsibility Act)1日在參院以63票對36票通過，前一天也在眾院也獲兩黨支持，以314對117的票數過關；法案擱置債限兩年，另撙節聯邦政府開支。

讚美自己和政敵麥卡錫

拜登演說旨在強化自己長期以來被譽為政治協商高手、能與對手達成妥協的信譽；他的謀士們相信，這分聲譽對他想贏得第二任期很重要。

拜登在約12分鐘演說中，也多所著墨於行政當局過去面對共和黨強烈反對，依然達成的成就；他另矢言推動民主黨政策，包括向富人加稅、增加應對氣候變遷、給退伍軍人的開支，另不削減聯邦提供的健保或社安金。

拜登表示，沒人能予取予求，但國人得到必須的一切，重大施政前提由社安金、聯邦醫療保險(Medicare)、聯邦醫療補助(Medicaid)、退伍軍人福利、投資於基礎建設及潔淨能源而轉型，這些都獲得保障。

拜登進而讚美自己頭號共和黨政敵、眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，表示兩人能相處，辦好國政大事，彼此能直言不諱、完全誠實、尊重對方，兩造都秉持善意來做事。

拜登：差點發生經濟大災難

拜登表示3日就將簽署這項法案，比財政部指出的最後期限要早兩天；總統由橢圓形辦公室發表演說，經常是在碰到戰爭、經濟危機或天災，拜登2日談話顯示他認為，國家差點脫軌，發生經濟大災難。

美國信評仍被列入負面觀察

這次倒債危機讓惠譽把美國AAA債信評等列入負面觀察，但該機構表示，仍維持該評等不變，「直到本機構充分考量最近這次走懸崖邊緣事件的涵義，還有中期對歲出入、債務軌跡的影響」。

惠譽上周表示，若未能達成協議，對「更廣泛的治國、美國以及時的態度及意願履行其償債，便釋出負面訊息」，因此與AAA評等不符。

學者表示，即使白宮與眾院共和黨達成協議，接下來各債信評等機構還是可能把美國政府債信降級，一如2011年危機之後，史坦普(S&P)機構便把美國債信降一級。

拜登 眾院 共和黨

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