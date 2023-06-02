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面對中國飛彈威脅 美國在亞洲建立小型前哨基地

中央社／台北2日電
菲律賓已開放美軍使用4處戰略據點，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營。（中央社製圖）
菲律賓已開放美軍使用4處戰略據點，包括菲律賓東北部一座機場、距台灣約400公里的海軍基地及一處陸軍軍營。（中央社製圖）

美媒報導，面對中國飛彈威脅日增，美國在亞洲採取新軍事策略，將武器及部隊等分散在菲律賓北端拉爾洛這個較小型的前哨基地，使中國更難透過削弱美方任何單一軍事設施，來發動決定性攻擊。

華爾街日報中文網2日報導指出，菲律賓北部的拉爾洛（Lal-lo）機場是美國根據最近一項協議，獲准在菲律賓用於軍事用途的4個新地點之一，其中3處位於菲律賓北部，靠近台灣。

這是美軍在亞太地區日益增多的前哨基地之一，旨在應對中國不斷增大的軍事挑戰，也是美國為擺脫對大型軍事基地的嚴重依賴。

報導指出，幾十年來大型軍事基地一直是美國在亞洲的關鍵所有，但隨著中國飛彈庫日漸擴大，技術越發先進，這些基地面對的危機日益增加。

美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）高級研究員許卡特（Thomas Shugart）表示，鑑於中國解放軍火箭軍在過去幾年能力突飛猛進，對固定基地的威脅顯而易見。

根據五角大樓的估計，中國現有逾1300枚彈道飛彈可用於打擊亞太地區的目標，其中逾250枚可打到美國在關島的主要軍事基地；關島距中國約3000英里。

中國研發高超音速飛彈也引起外界關注美國在亞洲基地的脆弱性；由於高超音速飛彈不遵循可預測的飛行路線，飛彈防禦系統更難攔截。

有美國安全分析人士最近進行戰棋模擬，包括假設因台灣而發生戰爭，普遍會假定北京會試圖在衝突的早期摧毀美國的主要設施。

這些設施可能包括位於日本沖繩島的嘉手納基地（Kadena Air Base），這是美國在該地區最大的空軍基地，擁有超過40億美元的軍事資產，包括噴氣式戰鬥機和其他設備。

因此，美國透過將武器裝備、部隊和指揮中心分散到拉爾洛這樣較小的前哨基地，希望使中國更難透過削弱任何單一軍事設施，來發動決定性襲擊。

最近在菲律賓的演習顯示，美軍進駐拉爾洛機場後，V-22魚鷹式傾斜旋翼機、黑鷹（Black Hawk）和契努克（Chinook）直升機能從該機場起飛，美軍也可以在該機場集結。

美軍在菲律賓可使用的場地數量越來越多，最近為期兩週的訓練成為該地區最大規模演習之一，1萬7500名士兵參加演習。

不過，有軍事戰略家警告，如果個別地點的防禦能力較弱，可能少量飛彈便能對其摧毀，分散部署可能使美軍更脆弱。

報導提到，從更多國家展開軍事行動也可能會有其他複雜問題，例如要與東道國政府的協調。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）已表示，美軍可以使用的菲律賓基地不能用於進攻性軍事行動。

不過，有美國軍方官員表示，將部隊集中在少數幾個地點而造成損失的風險現在太大了，不能沒有其他選擇。由於中國和北韓不斷發展軍事能力，保衛美軍基地的任務比以往任何時候都更具挑戰性。

報導又指出，美國也正朝在澳洲部署更多軍事資產的方向發展，包括聯合開發澳洲北部的機場以支持美國飛機增加輪流部署。

美國最近也與巴布亞紐幾內亞簽署一項國防合作協議，可能會讓美國人員能夠使用該國的設施。

機場 澳洲 北京

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