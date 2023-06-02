從鬆軟食物到談判態度 拜登、麥卡錫磨出債限法案

拜登總統(左)過去一直拒絕與眾院議長麥卡錫(右)就債務上限展開談判，但麥卡錫最後還是把拜登拉上了談判桌，並達成債限協議。(美聯社)

白宮與眾院共和黨 議員緊急磋商36日後終敲定提高債限法案，拜登 總統和眾院共和黨籍議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)達成一場前景原本看似黯淡的重大立法成就；國會山莊報(The Hill)1日引述熟悉談判的官員指出，拜登和麥卡錫雖在公開談話中唇槍舌劍，但談判過程中，兩人始終相互尊重、保持專業精神。

拜登曾想動用第14修正案

兩位政治人物過去工作往來甚少，共同點充其量是均有愛爾蘭血統和喜歡甜食，如今兩人達成預算協議並同意提高債務上限兩年；不過，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，協商過程中拜登一度想動用憲法第14修正案，而眾院共和黨人居然能提出預算法案，也讓白宮大吃一驚。

回顧3月28日，拜登斷然拒絕麥卡錫的會面呼籲，敦促共和黨先公布預算提案，再來會談；兩天後，麥卡錫打趣說，他打算在兩人會面時帶「鬆軟食物」到白宮午餐；這顯然是在諷刺拜登的年齡。但到了國殤日周末，拜登和麥卡錫公開互相稱讚，同聲敦促彼此政黨通過他們最終簽署的協議。

5月28日，拜登在白宮談到麥卡錫說：「我認為他是真誠地與我談判。他信守諾言，說到做到。」麥卡錫則在國會大廈告訴媒體，拜登「非常專業，非常聰明，也非常強硬」。

共和黨拿出方案 白宮吃驚

NBC報導，協商前幾個月，民主黨一直在揶揄麥卡錫，畢竟他1月經過15輪投票，才勉強當選議長；拜登要眾院共和黨拿出債限方案，充當協商入手條件，不然不肯跟他談；但麥卡錫居然在4月26日拿出議案，同意削減聯邦開支並將政府借貸權限延長至明年，讓府、會民主黨人大吃一驚。

國會山莊報報導，這代表麥卡錫取得了重大勝利，也將拜登帶上談判桌。

裴洛西出面 擺平黨內不滿

拜登最終聯繫麥卡錫，邀請他和其他國會領袖在5月9日會面，但直到次周舉行第二次會議後，才出現了重大進展跡象。就在那時，拜登和麥卡錫任命了首席談判代表，在共和黨眾議員格雷夫斯(Garret Graves)及白宮預算管理局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)等頂級談判代表的協助下，共同敲定協議。

但民主黨自由派立刻強烈抗議，認為預算砍太多，而且須工作才領糧食券，要求太嚴苛，保守派則嫌太溫和；在拜登、98席「新民主黨聯盟」(New Democratic Coalition)乃至前眾院議長裴洛西勸說下，黨團改變立場支持協議案。

楊格30日表示，「你們看到的是，雙方了解這對美國人民的重要性，再次真誠地來到談判桌前。美國人民至少應該感到理解或安慰，政府正努力為人民提供兩黨合作的合理協議」。