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至2025難有重大改革 拜登稅改因債限協議無法兌現

編譯廖振堯／綜合1日電
聯邦參院已啟動程序，將討論和表決眾院通過的提高債限協議，希望盡快通過法案並送交拜登總統簽署，以避免災難性的債務違約。(美聯社)
聯邦參院已啟動程序，將討論和表決眾院通過的提高債限協議，希望盡快通過法案並送交拜登總統簽署，以避免災難性的債務違約。(美聯社)

拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)達成的債限協議後，眾院31日晚間以314票對117票表決通過，現只待法案在參院通過後，送交拜登簽署，債務違約危機便能正式落幕。然而對拜登總統來說，這也代表他無法全面兌現2020年參選時承諾的稅改政策。

路透報導，拜登當時提議徵收超過3兆5000億元的新稅，包括將企業稅從21%提高到28%、針對年收入超過百萬元的個人所得稅率從最高37%恢復到39.6%。但是債限協議並未包含改變稅率來增加政府收入的措施，拜登被迫削減增稅計畫，甚至原本規畫撥給國稅局(IRS)的十年800億元資金，也將在兩年內釋出200億元用於其他優先支出。

而民主黨已不太可能在2024年同時掌控白宮和國會兩院，因此美國稅法應到2025年都不會出現重大改革，屆時前總統川普於2017年推出的一系列減稅措施將到期。

前眾院共和黨團幕僚、KPMG聯邦稅收立法和監管服務主管吉米萊諾(John Gimigliano)表示，共和黨人將主張把2017年的個人減稅政策永久化。國會預算辦公室(CBO)估計，若持續實施現行減稅政策、不在2025年到期，到2033年基準赤字預測將增加2兆8000億元。

白宮發言人吉庫卡瓦(Michael Kikukawa)表示，拜登將繼續努力推行稅改，讓超級富豪和大企業繳納他們應負擔的稅額。「無論支持哪黨，此議程深受多數美國民眾歡迎，而且收入低於40萬元的民眾不會被加徵一分錢，也能減少數兆元的赤字。」民調確實顯示，民主黨和共和黨選民都歡迎向富人和企業增稅來打擊收入不均。

城市布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)資深研究員羅森薩(Steve Rosenthal)卻認為，拜登可能很難重新推動他的2020年稅改議程。「降低通膨法案幾乎沒有任何進展、這些債限談判中也沒有取得進展，那麼拜登向富人和企業增稅的競選承諾有多可信？」

拜登 眾院 共和黨

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川普：共和黨應該「經歷更多痛苦」達成債限協議

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