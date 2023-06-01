WSJ：債限協議未增稅、未大幅減支 遭質疑為何協商

肯塔基州共和黨參議員馬西在西裝上別著國債數字的顯示器，提醒國債違約正倒數計時。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)31日專文指出，拜登總統與共和黨 在逼臨債限屆期的壓力下，敲定協議，但協議並不增稅，也沒解決政府支出的最大壓力來源，質疑這次協商所為何來。

WSJ經濟評論員葉偉平(Greg Ip)分析表示，眾院共和黨人威脅，拜登總統如不同意削減政府開支，就要引發國債 違約的大災難，最後，共和黨談判代表同意調升債限，拿掉倒債的威脅，換取到的削減開支，對預算赤字及國債攀升的軌跡，改變至為輕微。

葉偉平指出，由債限協商可學到兩大教訓。首先是政治已變得更極化，兩黨，尤其是共和黨，已動用一度被視為禁忌的經濟戰術；只是，即便戰術變得更加極端，目標已更加偏移，不再是控制赤字及債務。

共和黨的「牛肉」從來不是債務，不然他們就不會慣常地支持減稅，一如2017年所為；他們主打的是政府開支的規模及本質。

但即便在開支方面，共和黨的雄心也縮減了。聯邦政府1995到1996年關門21天，當時史無前例，一大理由便是當時眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)帶頭要求改革聯邦醫療保險 (Medicare)來省錢。金瑞契並未取得他想要的，倒是讓政府關門變成很正常的談判工具。

國會不授權資金給政府施政，就會導致關門。相形之下，債限則是限制財政部能借多少錢來支付業經批准的施政，包括現有債務的利息。

社安金及醫邦醫療保險提供退休金及健保給老年人、失能人士，都是法定支出，也就是說不必年年重新授權。到了2023年，協商的領域已大為變小。眾院議長麥卡錫5月協商時，兩項施政不在談判之列，此外還有退伍軍人福利、國防開支、國債利息，以及課稅，如此讓不到總預算15%的可支配開支變成重點。

投資集團「高盛」(Goldman Sachs)指出，因為通膨，可支配開支明年略微上升。國會預算辦公室估計這次協議讓赤字十年減少1兆5000億元，聽來好像很多，但只意味現占國內生產總值97%的國債，十年內升到大約115%。這還是假設前總統川普的減稅2025年屆期失效，未來國會不會調升可支配開支的狀況。

議長麥卡錫在達成協議後表示，對開支設新上限轉化到特定施政資金被砍，「就能夠除掉覺醒主義(wokeism)」，換言之，目標不在開支，而在開支裡反映的政治價值。