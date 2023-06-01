債限危機仍未拆彈 下一關換參院 極短時間內要通過

債限法案即使過了眾院這一關，還要等參院通過，屆時會是參院少數黨領袖麥康諾的重大考驗。（Getty Images）

拜登 總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)債限談判雖然終於達成協議，法案在眾院也度過層層關卡，但好戲還在後頭，接下來仍有許多困難有待克服。

6月5日是聯邦政府將發生債務違約的最後期限，有線電視新聞網(CNN)分析，即使債限法案在眾院表決過關，法案接下來必須在參院也過關，最後才能送交拜登簽署生效；從流程看來，法案必須在極短時間內連續表決通過，兩黨國會領袖都面臨龐大壓力。

拜登總統31日在一項白宮記者會上，答覆記者提出的債限問題。（歐新社）

報導指出，即使法案順利通過，美國成功避開債務違約危機，倘若民眾對美國按時償債債務的能力失去信心，信評機構還是可以照樣將美債降級，屆時將成為2011年以來，美債首度遭到信評降級。

國會代表針對債限談判簽署協議的三天後，國際信用評等公司史坦普(Standard & Poor's)將美債從頂級的AAA降級，原因就在於債限問題磋商長達數月之久，美國償債能力已讓人失去信心。美債被降級的消息傳出，市場應聲走跌。

眾院31日晚上以懸殊票數通過提高債限案，此役也被視為麥卡錫（中）今年1月艱苦選上議長以來，確定領導地位的一戰。（美聯社）

惠譽國際信用評等(Fitch)上周已把美國信用評等列入負面觀察名單，當時拜登與麥卡錫尚未達成談判協議。

CNN指出，調高國債上限法案如果在最後期限前在國會通過，財政部 將必須發行更多公債，以便填補已經變得空虛的國庫。債限問題遲遲未獲解決之際，財政部從今年1月中旬開始便對於動用國庫祭出非常手段。

財政部拍賣網站顯示，財政部未來幾天計畫將拍賣總計1140億元的短期公債，同時為競標者提供更高收益率。投資 管理公司格倫米德(Glenmede)投資策略部副總監雷諾德斯(Michael Reynolds)說，財政部這套作法可望吸引投資者，許多投資人評估各種選項後，可能覺得投資美國財政部債券比股市更有賺頭，短期之間某些資金可能將從股市流出。

德意志資產管理集團(DWS Group)美洲固定收入部總監卡川朋(George Catrambone)說，美國發行新一波債券將讓經濟狀況持續緊縮，短期之間讓前端收益率(front-end yield)維持高水準。他表示，財政部也可能宣布規模更大的拍賣，債券到期日則有所更新。