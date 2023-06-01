債限法案重點看 刪減非國防預算 查稅經費被削減

在兩黨的債限協議裡，加入領取糧食券的民眾也要工作，共和黨這項主張也是兩黨的關鍵爭議點之一。（美聯社）

債限法案重點包括刪減2024會計年度的非國防可支配(discretionary)預算 ，國內警政機關、林務管理、科學研究等項目將受影響，2025會計年度所有可支配預算增加上限為1%，若納入通膨因素等於預算縮水；紐約時報報導，根據白宮估計，債限法案將讓2024年聯邦開支減少550億元，2025年聯邦開支降低810億元。

為國稅局 (IRS)增加經費以加強查緝逃、漏稅、要求富人與大型企業如實繳稅，是拜登總統優先施政項目之一。然而，國稅局經費在債限法案裡成了削減目標。拜登2022年簽署後生效的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)裡，民主黨為國稅局未來10年提供800億經費以加聘人手、更新設備。

然而，債限法案要求800億元當中的13.8億元立即撤銷，另外200億元則改為其他用途。拜登政府官員日前表示，談判過程中同意讓國稅局2024、2025會計年度的共計100億元增加經費改為其他用途，以便讓某些非國防可支配計畫有經費可用。

債限法案對於年齡較長、領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)以及貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)的民眾訂定新版工作規定。

50歲至54歲之間、四肢健全、沒有跟撫養兒女同住的低收入 成年人，領取糧食券必須符合每個月上班至少80小時的工作要求。相較之下，現行規定為領取糧食券民眾，年齡若在18歲至49歲之間，必須要有工作。債限法案的工作規定從2023會計年度開始實施，實施3年後規定將失效。退役軍人、無家可歸民眾、兒時住在寄養家庭的年輕人，得以從工作規定中得到豁免。

共和黨方面表示，加強要求工作規定有助於促進經濟成長，鼓勵低收入民眾脫離貧窮。

自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)主席派羅特(Sharon Parrott)發表聲明說，年齡在50歲至54歲之間的數十萬民眾恐將因為工作要求而失去糧食補助，其中將有一大部分為女性。