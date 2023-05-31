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南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

編譯周芳苑、陳韻涵／綜合報導
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡羅來納州經營加油站複合商店的58歲華裔周瑞克(Rick Chow，音譯)28日晚懷疑14歲青少年卡馬特-貝爾頓(Cyrus Carmack-Belton)在店裡偷瓶裝水，遂與兒子共同追捕抓賊，他從身後開槍擊斃卡馬特-貝爾頓；警方雖然在死者身旁發現一把槍，但表示沒有證據顯示死者生前曾用槍威脅周瑞克父子。

便利店遭群眾砸店、搶劫

周瑞克29日自首被控謀殺罪，30日首次過堂；在加油站外抗議的部分當地居民聽到控罪時爆出歡呼聲；也有抗議者29日晚闖進便利店破壞、打劫，並在店外塗鴉。

警：少年逃跑 周父子追出

華裔便利商店老闆周瑞克懷疑14歲少年竊取瓶裝水，從少年背後將他擊斃，被以謀殺罪控...
華裔便利商店老闆周瑞克懷疑14歲少年竊取瓶裝水，從少年背後將他擊斃，被以謀殺罪控罪。（美聯社）

里奇蘭郡(Richland County)警長洛特(Leon Lott)說，周瑞克28日懷疑卡馬特-貝爾頓在他經營的「Xpress Mart Shell」店內企圖竊取四瓶水，卡馬特-貝爾頓行跡敗露後，把水放回冰箱並在周瑞克持槍射擊時往店外奔跑；卡馬特-貝爾頓出了商店奔跑離開，周瑞克父子則在後追逐。

周的兒子在卡馬特-貝爾頓逃跑跌倒時告訴父親，卡馬特-貝爾頓有武器。

福斯新聞：行竊說法不實

洛特表示，警方事後在卡馬特-貝爾頓的身邊發現一把槍，但無證據顯示他將武器對準周瑞克或他的兒子。

福斯新聞網報導，警長辦公室在檢視了安全錄影後表示，周瑞克聲稱卡馬特-貝爾頓行竊的說法不實。

位於南卡州Richland郡加油站旁便利商店，遭當地民眾侵入打劫並在牆上塗鴉。（...
位於南卡州Richland郡加油站旁便利商店，遭當地民眾侵入打劫並在牆上塗鴉。（美聯社）

驗屍報告：死者背部中彈

洛特說，周瑞克有「隱蔽攜槍證」；驗屍顯示死者背部中彈，警方詢問目擊者並調閱監視器畫面後，對周瑞克提出謀殺罪指控。

南卡州的自我防衛法規要求開槍者不得挑起事端，且開槍者必須自認身處迫切且無法避免的危險情況。

洛特說：「你不能朝著未構成威脅者的背部開槍。」

(影音來源：News 19 WLTX YouTube)

周瑞克29日在律師陪同下自首，羈押在里奇蘭郡看守所，30日首次過堂。

里奇蘭郡法醫納迪亞‧盧瑟福(Nadia Rutherford)說，沒有跡象顯示卡馬特-貝爾頓跑出店面前，曾與周瑞克扭打。

社群媒體上，眾多網友指稱卡馬特-貝爾頓被槍殺時跪著或高舉著手；但盧瑟福29日在出事的加油站還原事實，澄清卡馬特-貝爾頓是在奔跑時被槍殺，子彈穿過背部進入心臟。

過去幾年，警方多次接獲偷竊投訴通報而到周瑞克的店裡巡視，部分案件出現扭打情況，但警方當時認為周瑞克出於自衛，且他之前未曾被指控。

洛特表示，這宗謀殺案件不合理，即使卡馬特-貝爾頓偷了四瓶水，後來放回去，即便真有行竊，也不至於拔槍。

槍殺事件過後，周瑞克的店29日晚遭破窗打劫；翌日早上，加油站被犯罪現場的黃色警示膠帶圍繞，數十個壓扁的寶特瓶罐散落停車場，另有許多塗鴉，寫著卡馬特-貝爾頓的名字和代表他年紀的「14」。

加油站 南卡羅來納州 社群媒體

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