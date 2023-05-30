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美中登月地點 看上同個隕石坑 能否合作 太空界樂觀其成

編譯潘勛／綜合29日電
美、中兩國的登月太空計畫，不約而同選中月球南極附近的「沙克爾頓」隕石坑做為登陸地點。（取自NASA）
美、中兩國的登月太空計畫，不約而同選中月球南極附近的「沙克爾頓」隕石坑做為登陸地點。（取自NASA）

美、中兩國都有登月太空計畫，也都選中月球南極附近的「沙克爾頓」(Shackleton) 隕石坑當登陸地點；美國太空總署署長尼爾森(Bill Nelson)表示，現有法規規定不得與中國分享太空科技，但專家呼籲兩國科學研究合作，以取得更大成果。

香港南華早報29日報導，沙克爾頓坑長13哩寬2.85哩，可能留有結冰水，可望支持人類在月球設太空站而生活，而吸引美、中太空計畫的興趣。

據悉兩國登月任務的登陸艇都準備降落在沙克爾頓坑，美國今年稍晚進行，而中國在2026年。截至目前，兩國登月計畫分頭進行，但美國太空政策學者呼籲，美國應該保持溝通專線暢通，以便可能合作。

美方登月器命名為Intuitive Machines 2，中國則是嫦娥七號；兩登月艇都將由沙克爾頓坑表面挖出深3.3呎的洞，研究採集到的月球樣本，也都會帶設備前往，探索隕石坑的恆暗區，例如其坑底，尋找結冰水的蛛絲馬跡。

南華早報表示，雖說類似的太空任務一般提供各國合作的機會，但美國國會2011年通過「沃爾夫修正案」(Wolf Amendment)，限制太空總署直接與中方機構合作，以防科技被竊。

尼爾森4月在國會2024年會計年度聽證會上表示，修正案效力屆時仍在，強調的是與中國進行「太空競賽」。

尼爾森表示，太空總署及中方都打算前往沙克爾頓坑，他擔憂假如中方先到，會主張當地是其地盤，不讓美方登月艇靠近。

中佛羅里達大學(University of Central Florida)政治學教授韓德伯格(Roger Handberg)表示，樂見美、中未來合作；他表示，大家都在談美、中是登月任務的領袖，就制定登月規則扮演主要角色，這意味應廢止沃爾夫修正案，以便有建設性的事功可以完成。

韓德伯格表示，依1967年110多國簽署的「外太空條約」(Outer Space Treaty)，太空不會成為衝突區，一般供合作之用，所以還有時間制定出解方，以吻合條約的初衷。

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