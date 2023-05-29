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美債限協議要點一覽 拜登尋求連任前不再面臨債限之爭

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登（右）和眾院議長麥卡錫（左）28日敲定債限協議。（美聯社）
美國總統拜登（右）和眾院議長麥卡錫（左）28日敲定債限協議。（美聯社）

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫周日（28日）敲定債限協議，就極具分歧的聯邦政府支出和貧民援助計畫做出妥協。以下是公布的協議中最具爭議性和經濟影響力的條款。

暫停債務上限

這項協議暫停債務上限，實際上授予財政部在2025年1月之前不受約束的借款權，直到再次提高債限需要國會批准。這對民主黨、尤其拜登來說是一大勝利。拜登在明年尋求連任之前，毋需再面對債限之爭。

裁量性支出 

裁量性支出，也就是美國國會每年用於資助聯邦機構和項目的資金，遭設定上限，聯邦醫療保險和社會安全保險等強制性項目不在此限。聯邦政府2024年度國防在內安全支出的上限是8,860億美元，非安全類國內支出上限是7,040億美元，到2025年度會分別升至8,950億美元和7,110億美元。

國防支出明年成長3.3%，升幅低於通膨率，不符合鷹派共和黨人想法。不因為通膨而增加預算，將使許多聯邦計畫明年面臨預算削減。

該協議也希望促使國會完成年度支出法案。如果常規撥款法案1月1日前未獲通過，那麼安全和非安全類支出的上限都將自動削減1%。

工作要求

協議要求分階段擴大工作要求，以提高食物救濟券領取者的年齡，最終提高到54歲，高於現行的49歲。同時也調整了對現金福利申請者的工作要求。

白宮表示，退伍軍人和遊民等弱勢群體領取食物救濟券的相關工作要求不在此限。一位拜登政府官員表示，例外規則的適用人數大約50萬，與因擴大工作要求而受影響的人數大致相當。

能源許可

新協議微調了已有53年歷史、要求聯邦政府審查能源項目的《國家環境政策法案》。共和黨先前尋求更大範圍的調整未被採納，但也贏得部分勝利，例如對環境評估實施一年的時間限制、對環境影響聲明實施兩年的時間限制。不過，在「與申請人協商」後，這些期限可以延長；如果政府機構未能符合截止日規定，項目發起人可尋求由法院進行審查。

拜登 聯邦醫療保險 聯邦政府

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