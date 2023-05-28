突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都不滿協議版本

白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)

協議債限調升兩年 削減政府開支

知情人士透露，白宮高層與共和黨 談判代表27日晚上終於就提高債限達成協議，共和黨原則上同意把國債上限，一次調升兩年，民主黨 也同意在這一期間削減某些政府開支，或者設立上限。共和、民主兩黨歷經馬拉松式的談判，距離首度國債違約期限僅數日，終於取得突破。

右派肯定反對 國會能否過關未定

紐約時報27日報導，財政部已預測在6月5日用盡一切償債手段，國會能否投票通過27日達成的協議，尚在未定之天，尤其是在共和黨控制的眾院；共和黨在眾院占微弱多數，而右派議員要求削砍的預算幅度要更大，才能調升債限；紐時認為他們肯定會反對新出爐的債限協議。

拜登總統與眾院議長麥卡錫27日傍晚電話交談，化解債限談判最後的膠著點。圖為拜登26日晚在前往大衛營過國殤日周末前回答記者提問。(路透)

拜登 麥卡錫通話 化解最後膠著點

新達成的協議，效力上將凍結本來一路攀升的聯邦開支，取得拜登總統及眾院議長麥卡錫的加持，外界希望它能打破勒緊華府及全國達數周的2024總預算僵局，避開經濟危機；拜登及麥卡錫27日傍晚電話交談，化解最後的膠著點。雙方都還要再與各自的黨內議員進行說服與協調工作，知情人士指出，應該不會變卦。

協議設定有工作 才能領取糧食券

華盛頓郵報報導，要求匿名的人士指出，新協議藍圖調升國債上限，共和黨讓聯邦政府可支付帳單到2025年；但民主黨答應基本上凍結國內開支，對一些領取糧食劵福利的人設下工作要求。

協議的組織方式希望能吸引兩黨議員的支持票，話雖如此，協議不僅招致保守派共和黨人的怒火，民主黨人也憤恨不已，因為隨著債務違約逼近，自己居然被要求投票支持原本反對的預算刪減。

紐時指出，協議仍給共和黨說嘴的能力，稱他們成功辦到削減某些聯邦開支，但軍費、退伍軍人福利項目繼續成長；民主黨也能說，他們保住大多數國內施政經費不致於被砍太多。

極右派稱無法接受 民主黨指讓步太多

華郵報導，拜登與麥卡錫公布計畫前幾小時，某些共和黨人及民主黨人已開始譴責其範圍及規模，更凸顯兩位領袖要在只剩一周的時間裡，推動法案通過席次差距都很小的參、眾兩院，可能踩坑。

保守派27日已瀕臨翻臉邊緣，有些人歸咎麥卡錫，說他未能落實眾院共和黨4月提出法案，要求削砍政府經費的數目，但法案未獲任何民主黨人支持。眾院極右派「自由黨團」(Freedom Caucus)發推文，稱協議的初步報告「無法接受」，黨團成員、共和黨眾議員畢夏普(Dan Bishop，北卡州)更預測，協議可能意味著「戰爭」。

同一時間，民主黨人過去一周也零星批評拜登，在協商之中讓步太多，一開始絕不該讓共和黨心滿意足。

但兩黨仍必須找出政治意願以及必要票數，快速把法案送去拜登桌前簽字，不然美國6月5日就要如財政部警告地倒債，釋出無法估計的經濟大災難，動搖全球市場，讓數百萬美國人失業，重要的聯邦開支包括老年人的社安金就收不到。