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墮胎、移民、防疫…德桑提斯火力全開批川普

編譯俞仲慈／綜合27日電
佛州州長德桑提斯(右圖)參選後，開始直接批評川普(左圖)。(Getty Images)
佛州州長德桑提斯(右圖)參選後，開始直接批評川普(左圖)。(Getty Images)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)宣布投入2024總統大選不到48小時，日前接受保守派評論員夏皮羅(Ben Shapiro)專訪時火力全開，抨擊前總統川普在犯罪、墮胎和非法移民議題上態度軟弱，而且任內將防疫主導權交給當時白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)處理，帶來諸多傷害。

德桑提斯公開承諾將廢除「第一步法」(First Step Act)並強調：「這項法律基本上等同於越獄法，讓有危險性的前科犯提前出獄，如今他們一再重新犯罪，真的、真的傷害很多人。」據了解，「第一步法」是川普2018年任內簽署完成的刑事司法改革法，擴大提前假釋適用對象並修改量刑，包括對非暴力毒品前科的強制性最低刑期，而且德桑提斯還宣稱該法連川普死忠支持者都不支持，未來將主打廢除該法作為和川普競爭的選戰訴求。

另外在墮胎議題上，德桑提斯上個月簽署禁止懷孕逾六周的墮胎禁令，相較之下，川普對於墮胎，立場搖擺不定，只是強調：「在佛州墮胎很安全、合法且罕見。」並重複引述前總統柯林頓(Bill Clinton)的金句表示：「沒有被禁止而是有限度」。

另外德桑提斯強調自己堅決反對非法移民，並透露川普過去曾經攻擊他反對特赦非法移民的立場，指控川普在2020年新冠疫情爆發初期，完全被佛奇牽著鼻子走，對全國造成極大傷害。德桑提斯強調：「我是國內反佛奇派第一人，我們反對他每一項防疫措施。」並補充道：「川普任內最後一天，公開表揚佛奇，對於全國數百萬計，因佛奇的封城措施而受害的人來說，是一大沉重打擊。」

就在前一日，川普在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文嚴詞抨擊佛州防疫不力，並宣稱前紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)防疫工作比德桑提斯更好，德桑提斯反駁川普的指控「非常離譜」，並堅定表示若再發生疫情，他仍會採取更加嚴格的防疫措施。

川普 德桑提斯 防疫

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