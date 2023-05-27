再拖4天… 葉倫改口 6/5才是國債違約日

原本一再說國債6月1日違約的財政部長葉倫，改口說6月5日才會違約，意思是債限協商還可以再拖個幾天。（路透）

財部動用2015以來首見手段

財政部長葉倫 26日改口，告訴國會，國債違約期限是6月5日，比原本預測再延四天，原因在財政部動用2015年以來首見手段，取得資金暫解燃眉之急；另一方面，拜登 總統表示，白宮與眾院共和黨 協商代表已接近達成協議，當前待定事務有增加軍事開支、減國稅局經費、新債限延到2024年大選後到期等，但強制要求領取福利者工作，可能是最大的絆腳石。

拿20億證券交換 讓期限延長

美聯社報導，葉倫趕在國殤日假期前發函給國會，表示部內把總值約20億元的證券，在「公務人員退休及傷殘基金」(Civil Service Retirement and Disability Fund)及「聯邦融資銀行」(Federal Financing Bank)之間交換，才讓聯邦財政支付能力得以延長，此舉是2015年來首見。

葉倫表示，剩餘資源極為稀少，讓她不得不窮盡一切可用的非常手段，以避免倒債；葉倫指出，因公債6月上旬就屆期，財政部發現現在要借錢，成本已然大增。

葉倫指出，假如國會未能調升債限，將致國人生計維艱、傷及美國的全球領導地位，讓外界質疑美國捍衛國安利益的能力。

拜登總統26日前往大衛營度假前表示，兩黨的債限談判已經「非常接近」了。（歐新社）

華爾街日報(WSJ)報導，拜登26日離開白宮前往大衛營度假前表示，府會雙方距達成協議「非常接近」。

新債限延至2024大選後？待定

府會談判代表希望快速敲定協議，以便國會下周排定投票；任何法案至少都要幾天才能通過參、眾兩院。

府會談判所剩的膠著點之一，在為政府開支及調升的債限，設定最高上限，時效超越2024年選舉，目前顯然有所進展。

領福利者須工作？兩黨看法兩極

共和黨力推領取福利但未失能、沒在照護家人的人，必須要強制工作，但遭民主黨反對。這個問題雖說對預算影響不大，但兩黨看法如此極化，工作要求最終定案，都可能引發兩黨國會議員的強力反抗，端賴內容而定。

拜登已表示，絕不考慮接受共和黨提案要求對接受聯邦醫療濟助(Medicaid)的人實施新的工作要求，但一些接受食物、現金濟助的施政，他並未不留餘地的拒絕協商。

債限協議裡如果納入新的工作要求，可能讓民主黨流失支持者；使得協議要在兩黨差距並不大的眾院通過，添增難度，進步派眾議員及國會非裔黨團(Congressional Black Caucus)成員已表示，法案裡加強工作要求，他們可能投下反對票。