新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種病毒「XBB」正在中國掀起一波新疫情 ，專家評估6月底前，每周確診可能突破6500萬例，且眾人感染可能加速病毒演化；新冠肺炎疫情三年多後，雖然全球緊急狀態結束，但各界對於如何應對新冠病毒仍無解，中國疫情再起也凸顯跨國合作礙於政治外交關係緊張而無進展，弱勢群體和疫苗 不普及的國家只能賭運氣。

隨著全球各地疫情逐漸趨緩，各國紛紛開放國境，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)本周也發出警告，呼籲世界必須為下一次大流行做好準備，將可能比新冠肺炎疫情「更致命」。

新一波疫情爆發 北京低調

中國新冠疫情再起，XBB變種病毒是這波流行的主因，預計六月底每周會突破6500萬病例。圖為北京的美團外送餐點。（路透）

中國於2019年底率先傳出確診病例，期間一度實施全球最嚴格的防疫 措施，直到去年12月才解封；最新變異株Omicron XBB春季在中國掀起另一波疫情，而此次北京政府和中國民眾卻盡量低調。

中國這波疫情約在解封後半年開始，從事財經工作的30歲張琪(Qi Zhang，音譯)說：「人們應對這波疫情的方式很不一樣，人們上次備感惶恐，這次覺得沒什麼大不了。」

中國這波新新疫情本周由呼吸道疾病學者鍾南山(Zhong Nanshan)在廣州發布，官方媒體報導，他在一場醫學會議中告訴觀眾，這波疫情始於4月下旬，且與他預期的模型相符，每周確診人數可能上看4000萬人，截至6月底，每周確診人數可能達到6500萬人。

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美國今年1月底疫情高峰期，每周新增500萬例，美國每周更新疫情數據，而中國本月起暫停每周更新，讓外界更難了解中國的疫情實際情況。

財星(Fortune)雜誌報導，新冠肺炎肆虐三年後，全球緊急狀態正式結束，但各界對於如何因應新冠病毒仍無解，讓高風險族群和疫苗接種率低的國家人民岌岌可危。

新冠病毒排去年在美國第三大死因，僅次於心臟病和癌症；但比起其他常見死因，如抽菸和交通事故，新冠病毒並未讓政治人物思忖減低傷害的辦法。

新冠仍無解 多國防疫鬆綁

密蘇里州聖路易醫院臨床流行病學中心主任阿爾阿里(Ziyad Al-Aly)說：「全世界普遍希望走出疫情，將新冠病毒置之腦後，但我們不能有鴕鳥心態，此病毒仍感染很多人且讓不少人死亡，而我們可減輕此一負擔。」

世界衛生組織本月稍早解除新冠肺炎緊急狀態，而多國政府早已鬆綁防疫措施。

疫情初期，全球領袖投入大量資金與心力防疫，而今相關努力大幅減少；如今，奪走全球逾2000萬條人命的病毒持續演化，老人、罹患宿疾者，以及無法就醫的弱勢族群只能賭運氣。

全球缺乏長程計畫，主要歸咎各國對新冠病毒缺乏共識；疫情初期，政治極化讓官方防疫指南蒙塵。

疫情爆發一年後，疫苗在已開發國家普及，但許多人拒絕接種，缺乏免疫力讓美國2021年累計46萬人病歿。

若打疫苗，可拯救全球逾50萬人。阿爾阿里說，「公衛政治化是疫情的悲劇，政治領袖權衡回應，利用疫情博取支持。」

在國際合作方面，中國拒讓獨立專家進入被視為疫情起點的武漢華南海鮮批發市場，外交情勢緊張與不信任抹煞跨跨國合作機會。

預防重症 專家呼籲打疫苗

所幸目前已有快篩工具、疫苗和更好的療法，可及早發現及早治療；公衛專家表示，打疫苗仍是避免染疫重症的途徑。

疫苗廠商輝瑞(Pfizer)表示，全美僅16%的人接種第二劑補強針，同比第一劑補強針有70%的人接種。

自費打疫苗和防疫疲乏是讓接種率走跌的原因，長期來看，公衛人士希望新疫苗或鼻噴劑能提供更完善的保護。