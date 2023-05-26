大使赴任、雷蒙多會晤王文濤 美中互動增加

美國駐華大使伯恩斯（右）本周已向習近平遞送到任國書；中國駐美大使謝鋒（左）也向美國國務院遞交了國書副本。圖為伯恩斯日前在北京為謝鋒送行。(取自伯恩斯推特)

美中關係自二月氣球事件冰封後，逐漸增加互動。美國商務部 長雷蒙多 25日在華府會晤來訪的中國商務部長王文濤；美中兩國大使也分別赴任，中國駐美大使謝鋒25日向國務院 遞送到任國書副本，美國駐華大使伯恩斯也在本周向中國國家主席習近平遞交到任國書。

美中軍事對話 球在中方那邊

國務院和五角大廈官員25日分別呼籲與中國擴大對話交流，國務卿布林肯將持續領導對中政策，美方期盼與中國新大使謝鋒接觸；美國國防部印太事務助理部長瑞特納在智庫活動透露，「（美中軍事對話的）球在他們那邊。」

中方事前預告，中國商務部長王文濤赴美參加亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議時，將會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

中針對對美企行動 美方關切

中國商務部長王文濤。（路透）

美國商務部長雷蒙多。（Getty Images）

美國商務部事後說明，雷蒙多25日在華府會晤王文濤，雙方就美中經貿關係展開坦率而實質性的討論；雷蒙多對王文濤關切，中方近期針對在中國經營的美企所採取的一系列行動。

美國商務部表示，雷蒙多和王文濤的會談，代表著美中仍持續維持溝通並負責任管理雙邊關係；雷蒙多將延續兩國元首在印尼峇里島會談的成果，持續往來。

另外，23日抵達美國的中國候任駐美大使謝鋒，25日推文指他已經到國務院遞交到任國書副本，並會晤國務院主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）。

前任大使秦剛首次赴國務院拜會時的層級是副國務卿薛曼（Wendy Sherman），美方當時主動公布這項行程；謝鋒這次的拜會則由中方主動曝光。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，擴大美中外交往來一直都很重要，除了中國駐美大使謝鋒這個管道外，布林肯也期待重新安排訪問北京。

伯恩斯到任國書 中方拖1年

美國之音（VOA)報導，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年3月抵達北京，在中國已工作一年多後，才和其他國家70多位大使，本周一起在人民大會堂向中國國家主席習近平遞交到任國書。

至於美中防長是不是能藉新加坡香格里拉論壇舉行場邊會談，瑞特納在智庫活動中表示，北京提到中國國防部長李尚福被美國制裁，實際上這不影響美中防長碰面；美國提議要在香格里拉論壇舉行場邊會談，但還沒收到回應，「現在球在他們那邊」，美國還在等北京的回應。

瑞特納表示，美國在尋求與中國對話時碰到困難，部長、參謀首長聯席會議主席、印太司令、副助理部長等各階層，美國提出的對話邀請不是被拒就是沒有回應。

米勒也在例行記者會證實，國務院東亞局負責中蒙台事務的副助卿暨中國協調處處長華自強（Rick Waters）將在下月23日去職，這是國務院的例行輪調。負責督導中國處事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）也將在下月底退休。