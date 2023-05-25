我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

美管制出口 輝達CEO嘆雙手被綁：晶片法效益如「從膝蓋砍斷」

編譯季晶晶╱綜合外電
輝達執行長黃仁勳指出，中美晶片之爭可能重創美國科技業。(路透)
輝達執行長黃仁勳指出，中美晶片之爭可能重創美國科技業。(路透)

美國晶片巨擘輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳接受英國金融時報(FT)專訪時表示，美中晶片戰日益升溫，可能重創美國科技業，而且因為中國市場大到無法被取代，他批評美國的出口管制讓輝達形同「雙手被反綁」，也將讓晶片法的效益直接「從膝蓋砍斷」。

輝達在24日公布2024 財年第一季度的收益，由於預測強於預期，推動股價在美股延長交易中上漲26%。黃仁勳表示，看到對公司數據中心產品的「需求激增」。

黃仁勳表示，拜登政府為減緩中國半導體製造所祭出的嚴格出口管控，已讓矽谷的晶片業者「雙手被反綁在背後」，沒辦法銷售先進晶片到這個數一數二大的市場。

他說，同時，中國正在自行開發效能可與輝達的繪圖、遊戲和人工智慧(AI)處理器相匹敵的晶片，「如果中國不能從美國買晶片，將只能自己打造。美國要小心。中國是科技業非常重要的市場。」

他也警告美國國會議員，若要進一步限制與中國的貿易，應該「深思熟慮」。他直言，「如果被剝奪中國市場，我們沒有應急方案。沒有其他中國，只有一個中國」。他說，中國約占美國科技產業三分之一的市場，不管是零組件的料源、還是終端市場，都不可能被取代。

他形容，阻止美國科技業進入中國市場，規模520億美元的晶片法效益將「從膝蓋砍斷」，「如果美國科技業必須(因為失去中國中國市場而)減少三分之一產能，就不會有人需要美國的晶圓廠」，晶圓廠將空到「能在裡面游泳」。

全球多數先進晶片都是在台灣製造，包括輝達的產品，近年台海風險升高已使業者希望分散供應鏈。黃仁勳說，「我們理論上能在台灣以外生產晶片，這是可能的，(但是)中國市場沒辦法被取代，那根本不可能」，「所以你得捫心自問，想用什麼方式推動」。

輝達年報顯示，中國和香港占輝達去年度銷售的比率超過20%，台灣則超過25%。這個數字反映的是客戶帳單地點，可能包含當時賣到其他市場「終端客戶」的代工製造商地點。

針對輝達想收購安謀卻因監管阻礙而失敗，黃仁勳表示自己傷透心了，不會再輕易投資英國。他說，他在英格蘭建立AI超級電腦的第一個執行計畫，「我不會再打造了」，「我受夠了」。

晶片 黃仁勳 AI

上一則

眾院對中委員會通過對台10建議 促加速軍售

下一則

關係解凍？美中商務部長今華府會 氣球事件後首次部長會晤

延伸閱讀

AI帶動展望大好 輝達股價盤後狂飆28% 市值邁向1兆美元

AI帶動展望大好 輝達股價盤後狂飆28% 市值邁向1兆美元
克里姆林宮無人機襲擊幕後黑手？美官員：可能是烏克蘭

克里姆林宮無人機襲擊幕後黑手？美官員：可能是烏克蘭
輝達CEO：若丟中國市場 美晶片法案鼓勵蓋晶圓廠沒意義

輝達CEO：若丟中國市場 美晶片法案鼓勵蓋晶圓廠沒意義
倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金

倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然