美管制出口 輝達CEO嘆雙手被綁：晶片法效益如「從膝蓋砍斷」

輝達執行長黃仁勳指出，中美晶片之爭可能重創美國科技業。(路透)

美國晶片 巨擘輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳 接受英國金融時報(FT)專訪時表示，美中晶片戰日益升溫，可能重創美國科技業，而且因為中國市場大到無法被取代，他批評美國的出口管制讓輝達形同「雙手被反綁」，也將讓晶片法的效益直接「從膝蓋砍斷」。

輝達在24日公布2024 財年第一季度的收益，由於預測強於預期，推動股價在美股延長交易中上漲26%。黃仁勳表示，看到對公司數據中心產品的「需求激增」。

黃仁勳表示，拜登政府為減緩中國半導體製造所祭出的嚴格出口管控，已讓矽谷的晶片業者「雙手被反綁在背後」，沒辦法銷售先進晶片到這個數一數二大的市場。

他說，同時，中國正在自行開發效能可與輝達的繪圖、遊戲和人工智慧(AI )處理器相匹敵的晶片，「如果中國不能從美國買晶片，將只能自己打造。美國要小心。中國是科技業非常重要的市場。」

他也警告美國國會議員，若要進一步限制與中國的貿易，應該「深思熟慮」。他直言，「如果被剝奪中國市場，我們沒有應急方案。沒有其他中國，只有一個中國」。他說，中國約占美國科技產業三分之一的市場，不管是零組件的料源、還是終端市場，都不可能被取代。

他形容，阻止美國科技業進入中國市場，規模520億美元的晶片法效益將「從膝蓋砍斷」，「如果美國科技業必須(因為失去中國中國市場而)減少三分之一產能，就不會有人需要美國的晶圓廠」，晶圓廠將空到「能在裡面游泳」。

全球多數先進晶片都是在台灣製造，包括輝達的產品，近年台海風險升高已使業者希望分散供應鏈。黃仁勳說，「我們理論上能在台灣以外生產晶片，這是可能的，(但是)中國市場沒辦法被取代，那根本不可能」，「所以你得捫心自問，想用什麼方式推動」。

輝達年報顯示，中國和香港占輝達去年度銷售的比率超過20%，台灣則超過25%。這個數字反映的是客戶帳單地點，可能包含當時賣到其他市場「終端客戶」的代工製造商地點。

針對輝達想收購安謀卻因監管阻礙而失敗，黃仁勳表示自己傷透心了，不會再輕易投資英國。他說，他在英格蘭建立AI超級電腦的第一個執行計畫，「我不會再打造了」，「我受夠了」。