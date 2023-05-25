眾院對中委員會通過對台10建議 促加速軍售

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格。(Getty Images)

眾院 「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」24日通過針對台灣的10項建議報告案，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量；主席蓋拉格表示，這些建議將納入2024年度的國防授權法案(NDAA)。

眾議員 蓋拉格(Mike Gallagher)主持的委員會24日口頭表決通過解決為維吾爾族種族滅絕，與強化台灣威嚇力以阻止中國入侵台灣兩份提案。這是委員會成立以來首次報告。台灣提案是委員會4月兵棋推演後，所做出的針對強化台灣嚇阻力提出的10建議。

蓋拉格說，國會關切對台軍售交付、美軍遠程精準打擊能力，以及強化美軍國防產業的產能，他樂觀認為國防授權法案將涵蓋這些內容；此外，他提出強化台灣網路安全的法案，也會在6月及時加入2024國防授權法案中。

根據報告，委員會建議美軍在數年內對快速增加在印太區域的長程飛彈數量；委員會也建議美軍強化並分散在印太區域的部署。

委員會建議，美國與盟友夥伴發展聯合應對計畫，當中共 軍事侵略台灣時，就必須付出嚴重的外交和經濟代價。

委員會表示，美國政府應快速提供台灣已經採購的武器和軍備；擴大美台雙邊聯合訓練計畫；並透過美台聯合計畫小組，進一步整合雙邊的計畫和行動。

名為「台灣十點」的報告(Ten For Taiwan)提到，當台灣發生危機事件時，支援台灣會變得非常困難，委員會建議，快速擴張台灣的軍備庫，並減少台灣面臨中共封鎖時的經濟弱點。

報告也提到，美國和台灣在面臨中共網路攻擊時，都存在弱點，需要採取強化行動。

國會高度關切台灣軍售交付事宜，彭博資訊24日報導，台灣採購66架F-16V戰機，之所以交機延宕，除了疫情影響的供應鏈問題外，還碰上「複雜的挑戰」。

彭博報導，美國空軍在聲明中隱晦表示，碰上了一些複雜的挑戰，美國、台灣和承包製作的洛克希德馬丁公司正在努力減輕交機延宕的問題。

彭博報導，巴林也採購同款飛機，部分已交機；不確定和台灣採購同款飛機的巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞是否也面臨同樣的問題。

美國2019年宣布售台F-16V戰機，預定今年初首批交機，分四年至2026年全數交付；台灣國防部日前證實延宕，首架F-16V戰機要到2025年中以後交機。