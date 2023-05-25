我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

眾院對中委員會通過對台10建議 促加速軍售

記者張文馨／華盛頓報導
眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格。(Getty Images)
眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格。(Getty Images)

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」24日通過針對台灣的10項建議報告案，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量；主席蓋拉格表示，這些建議將納入2024年度的國防授權法案(NDAA)。

眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)主持的委員會24日口頭表決通過解決為維吾爾族種族滅絕，與強化台灣威嚇力以阻止中國入侵台灣兩份提案。這是委員會成立以來首次報告。台灣提案是委員會4月兵棋推演後，所做出的針對強化台灣嚇阻力提出的10建議。

蓋拉格說，國會關切對台軍售交付、美軍遠程精準打擊能力，以及強化美軍國防產業的產能，他樂觀認為國防授權法案將涵蓋這些內容；此外，他提出強化台灣網路安全的法案，也會在6月及時加入2024國防授權法案中。 

根據報告，委員會建議美軍在數年內對快速增加在印太區域的長程飛彈數量；委員會也建議美軍強化並分散在印太區域的部署。

委員會建議，美國與盟友夥伴發展聯合應對計畫，當中共軍事侵略台灣時，就必須付出嚴重的外交和經濟代價。

委員會表示，美國政府應快速提供台灣已經採購的武器和軍備；擴大美台雙邊聯合訓練計畫；並透過美台聯合計畫小組，進一步整合雙邊的計畫和行動。

名為「台灣十點」的報告(Ten For Taiwan)提到，當台灣發生危機事件時，支援台灣會變得非常困難，委員會建議，快速擴張台灣的軍備庫，並減少台灣面臨中共封鎖時的經濟弱點。

報告也提到，美國和台灣在面臨中共網路攻擊時，都存在弱點，需要採取強化行動。

國會高度關切台灣軍售交付事宜，彭博資訊24日報導，台灣採購66架F-16V戰機，之所以交機延宕，除了疫情影響的供應鏈問題外，還碰上「複雜的挑戰」。

彭博報導，美國空軍在聲明中隱晦表示，碰上了一些複雜的挑戰，美國、台灣和承包製作的洛克希德馬丁公司正在努力減輕交機延宕的問題。

彭博報導，巴林也採購同款飛機，部分已交機；不確定和台灣採購同款飛機的巴林、約旦、斯洛伐克、摩洛哥和保加利亞是否也面臨同樣的問題。

美國2019年宣布售台F-16V戰機，預定今年初首批交機，分四年至2026年全數交付；台灣國防部日前證實延宕，首架F-16V戰機要到2025年中以後交機。

中共 眾院 眾議員

上一則

「搖滾女王」蒂娜特納人生謝幕 「與愛何干」傳唱全球

下一則

美管制出口 輝達CEO嘆雙手被綁：晶片法效益如「從膝蓋砍斷」

延伸閱讀

眾院中國委員會通過對台10項建議 將納入下年度NDAA

眾院中國委員會通過對台10項建議 將納入下年度NDAA
反制中禁美光 眾議員點名「長鑫存儲」列貿易黑名單

反制中禁美光 眾議員點名「長鑫存儲」列貿易黑名單
美光遭中國反制 眾議員點名將長鑫存儲列入貿易黑名單

美光遭中國反制 眾議員點名將長鑫存儲列入貿易黑名單
美光遭中反制 美眾議員點名將長鑫存儲列貿易黑名單

美光遭中反制 美眾議員點名將長鑫存儲列貿易黑名單

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然