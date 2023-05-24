「封口費案」明年3月開審 撞期初選川普不滿

法官裁定川普的「封口費案」將在明年3月開審，川普痛批明年此時正是總統初選的重要時刻，法官此舉是企圖影響選舉。（美聯社）

前總統川普 23日在海湖莊園(Mar-a-Lago)透過視訊出席法庭聽證，他2016年支付色情女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費，面臨多項刑事指控；此案訂明年3月25日開審，與共和黨初選撞期，川普聞訊對著鏡頭握拳揮舞，表達不滿。

川普23日在佛羅里達州的海湖莊園與審理法官默欽(Juan Merchan)視訊聆審，紐約州法庭系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，法官可同意遠距舉行聽證會，但這種提訊方式很罕見，通常是被告住院才會如此舉行。

不過，默欽決定以視訊方式舉行川普的第二場刑事重罪聽證會，以免紐約市及法庭又因川普到庭而須加強維安工作。

川普4月4日到紐約受審時，一概不認34項重罪罪名；23日的第二場聽證會，川普律師白朗奇(Todd Blanche)與川普一起出現在畫面之中，視訊的另一端則有法官默欽、檢察官 和另一名川普的訴訟律師，法庭現場另有十多位記者旁聽。

審理期間，默欽訂明年3月25日開審，這表示川普在明年共和黨初選期間，必須在曼哈頓法庭待上數周，屆時距離總統大選僅剩不到幾個月。

多州同時舉辦初選的「超級星期二」訂在明年3月5日，佛州 初選則在明年3月19日登場；外界預期，川普將與佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)爭搶黨內提名資格。

此外，默欽裁決川普不得公開大多數證據，包括不能公開談論案情，或在社群媒體上張貼圖文，也不能公開檢察官未公開的訊息。

聽證期間，默欽問川普，「你有保護令的影本嗎？」川普拿起他面前的紙張說，「有。」

默欽下令，部分被檢察官標記為「限制散播材料」的內容，只有在川普律師在場的情況下，才能提供給川普，且川普不准影印、翻拍或轉錄這些文件。

川普的律師反對這項保護令，並在5月1日的申請文件中表示，「這將是對遙遙領先的大選主要參選人，前所未有且廣泛的攻擊」。

白朗奇在視訊聽證會上表示，「川普非常關切憲法第一修正案賦予他的權力被此命令侵犯，我則已向川普說明，這並非法官的意圖。」

默欽答道：「這顯然不是封口令，也不是我要妨礙川普競選總統的能力。」

默欽告訴川普，若違反規定，會被處罰或罰款。